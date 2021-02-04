法气候“世纪诉讼”宣判：政府减排不力为错

巴黎行政法院2月3日，就四家非政府团体起诉法国政府在气候问题上不作为做出裁决，承认政府减排努力不足，构成错误，责成政府就由此造成的精神损害，向四家非政府组织支付一欧元象征性罚款。欢迎浏览法国24电视台视频，了解详情

广告 继续浏览后续

巴黎行政法院3日宣布的判决还承认，政府对因其不作为造成的生态损害负责，但认为控方没能证明政府无法修复生态损害，因此不要求政府支付一欧元象征性罚款。

法院要求政府在两个月内采取措施，避免继续造成生态损害的行为，并改正其不作为。

非政府组织称，这是一项历史性的裁决。

发起诉讼的四家非政府组织分别是：绿色和平、乐施会、自然与人基金会和所有人的事业。他们认为法院判决的要点之一，是承认政府气候政策在多项领域的目标与实际成果有差距。

法国政府发言人当日就法院判决表示，法国近年来确实在应对气候变暖问题上落后。政府将对此采取行动。

法国政府承诺在2030年时将温室效应气体排放相对于1990年时的水平减少40%。去年11月，法国行政院曾责成政府在三个月内提交证据，说明法国能够按照其减排规划，如期在2030年达到所订目标。