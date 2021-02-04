马克龙：中国现阶段新冠疫苗不透明

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）4日批评中国新冠疫苗的不透明性；说它存在引发变种病毒株的潜在风险。马克龙表示：针对中国疫苗我没有任何的信息，我不发表评论，但这是一个事实。他呼吁全盘考虑，有效提高接种速度。

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巴西北部地区马瑙斯（Manaus）和亚马逊（Amazon）变种病毒已占了主体。法国总统马克龙在大西洋理事会(Atlantic Council)智囊团上表示：这意味着，不论是从中期还是长期来看，几乎可以确定，中国现阶段的疫苗不仅不合用；而且它还会导致新的变异病毒。这意味着从中长期来看，几乎可以确定，当这种疫苗不适用的时候，它绝对不会解决已采用中国疫苗国家的现状。

法国总统表示，巴西就是一个很好的例子。在马瑙斯（Manaus）区域，有感染的病患；有接过疫苗的人；还有人出现了新的病情。

法国总统马克龙针对中国疫苗还表示：为保险起见，要想疫苗成为战胜疫情的法宝，就需要真正有效的疫苗。而针对不同变异的新冠病毒，更需要信息透明。法国总统还表示：我认为这才是（...）世卫组织发挥非常重要作用的地方。世卫“更加需要评估”针对最初新冠病毒和其变异病毒的功效和潜在毒性。

法国总统表示：因此，我呼吁采取“全球协调的方法”；“在世界最好研究人员的控制下接种新冠疫苗，科学是透明的；也应是准确无误的”。

法国总统马克龙表示：“现阶段中国疫苗并非如此。 因此对我来说，求快速可能会损害中期效率。法新社表示，中国近来在巴尔干半岛、海湾地区和非洲一些国家部署了“疫苗外交”。马克龙感受到了近几个月来中国疫苗外交的“效率”。

马克龙还表示：“我们完全不清楚中国外销的比例，但在外交上它是成功的”。

马克龙最后表示，这可能表明，它们比我们几个月前采取的多边方法更有效。但是我认为，如果我们采取全球协调的策略，那么从长远来看，我们可以提高效率”。