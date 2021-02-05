台湾导演李安获颁法国国家荣誉军团骑士勋章

法国在台协会公孙孟主任颁授导演李安法国国家荣誉军团骑士勋章，借此表彰他在电影文化的杰出成就，法国国家荣誉军团勋章是法国政府颁授的最高荣誉勋章，200年以来都是由法兰西共和国总统提名受勋人，以表彰在所有领域中最具贡献的人士。

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李安2月3日获颁法国国家荣誉军团骑士勋章。据上报称此为对李安电影文化杰出成就的最高肯定。该报道称曾荣获此勋章的知名导演包括克林伊斯威特、法兰西斯柯波拉以及艾米尔库斯等人。

出生于台湾屏东的李安于 1992 年凭借《推手》在柏林电影节初试啼声，并获得亚太影展最佳电影奖。他的电影《囍宴》于次年上映，是当时首部处理同性议题的华语电影。

据该报道，法国观众最熟知李安导演的作品包括《卧虎藏龙》（2000 年）、《断背山》（2006 年）和 《少年 Pi 的奇幻漂流》（2012 年），这三部影片在票房上也有非常亮眼的表现。第 66 届法国坎城影展期间，李安也曾担任由史蒂芬史匹柏所率领的正式竞赛单元评审团团员之一。

李安身兼导演﹑编剧与制片等多元身份。以导演而言，擅长拍摄各类题材电影，并以电影风格转换能力闻名全世界，对大众、历史以及以情感等类电影无不驾轻就熟。唯一不变的是，他贯穿所有创作的优雅细腻风格以及人性关怀。

李安导演对其经典影片赋予强烈个人创作色彩，掌握流畅自如，因此在美国，亚洲和欧洲等地备受尊崇，并以一举擒获众多国际影展大奖而闻名全球。李安是史上少数2次获得柏林影展最佳影片金熊奖（1993年《囍宴》和 1996年《理性与感性》），和两次获得威尼斯影展最佳影片金狮奖（2006 年《断背山》和 2007 年《色，戒》）的导演。

上报说，李安在 2001 年凭借《卧虎藏龙》获得奥斯卡最佳外国影片，并且前后两度以2006 年《断背山》和 2013 年《少年 Pi 的奇幻漂流》荣获奥斯卡最佳导演奖。