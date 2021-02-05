2020法国私人企业领薪人员减少360.500个就业岗位

2020年，法国私人企业领薪人员减少360.500个工作岗位。根据法国前三个月的统计数据指出，在新冠疫情危机及第二次封锁隔离的冲击下，领薪人员岗位减少39.600个岗位。也就是缩减了0,2 %。

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尤其对于2020年的情况例外的年度，在就业方面 ，肯定是会如此的。经历了灾难性的上半年之后，在导致失去了633,000个私企的领薪人员工作岗位后，就业情况有了一个明显的反弹，也有了第三季度创造了312,400个新增工作岗位 ，2020的年底是困难时期，但困难情况不像大家之前所担心的程度。总体来说，2020年，法国私人企业领薪人员就业人数减少360.500人，也就是退缩了1,8%,，法国经统局指出，这是法国就业率在连续五年上升后呈现的退缩。

详细说来，这一年经历了锯齿状的的起伏，由于经历了封锁隔离，及解禁，多项健康方面的严格限制。某些行业正在下降：特别是工业行业，该行业在过去一年中经历了“自2010年以来的最大年度下降”，而商业服务行业（不包括临时工作）自2009年以来出现了首次年度下降。非市场第三产业在2019年底已超过其水平。

详细说来，这一年经历了锯齿状的的起伏，由于经历了封锁隔离，及解禁，多项健康方面的严格限制。某些行业正在下降：特别是工业行业，该行业在过去一年中经历了“自2010年以来的最大年度下降”，而商业服务行业（不包括临时工作）自2009年以来出现了首次年度下降。非市场第三产业在2019年底已超过其水平。

法国经统局在12月中旬发布的经济报告中表示，“在卫生健康情况恶化和加强限制措施的影响下，特别是10月30日生效的第二次禁闭措施”影响下，预计在第四季度将有301,000个工作岗位被取消。

总的来说，该机构估计，在2020年“597,000个领薪人员的工作撤销了，也就是危机之前水平的2.3％，总共损失了691,000个领薪人员及非领薪人员的工作机会。