5G : 法国批准“反华为”法

法国宪法委员会周五（2月5号）批准了法国“反华为”法，对此法案提出抗议的电信运营商SFR和布依格电信（Bouygues Telecom）将不得不在未来拆除已安装的华为5G移动网络天线。

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据法新社报道，法国宪法委员会认为，相关立法机构希望保护移动网络“免受第五代移动通信提供的新功能可能引起的间谍、盗版和破坏的风险”，以达到“维护国防和国家利益和安全”的目的。宪法委员会在新闻稿中补充说：“这些规定执行了保护国家基本利益的固有宪法要求。”

近半数的SFR 和和布依格电信移动电话网络都采用华为设备，他们之前就法国5G市场对华为设备的限制向法国宪法委员会提出问题。

尽管法国尚未明确禁止在未来的移动网络部署中使用华为设备，但根据2019年8月1日的法律规定，法国国家网络安全局（Anssi）从八月底开始对其运营许可证进行严格限制。

布依格电信称将不得在2028年前拆除部署在人口密集地区的约3千个华为天线，而包括斯特拉斯堡，图卢兹和雷恩等在内的城市已禁止安装华为天线。法国政府去年九月初已经表示，和其他国家不同，法国没有计划因为这些决定付给电信营运商们经济补偿。

华为5G技术是全球领先者之一，但被美国指控可能涉嫌为北京从事间谍行为。华为一直否认这些指控，强调成立30年以来从来没有出现过安全问题，同时也反控美国的目的是要消灭一个强劲的竞争对手。

美国前总统特朗普的确在任内就使用华为设备问题向欧洲的盟国施压。

英国和瑞典分别于去年7月中旬和10月底率先明确表态将华为几乎全盘排除在5G网络建设系统设备外。

华为继续在法国投资设厂和研究中心

但这些禁令也未能影响华为在法国东部重镇斯特拉斯堡附近设置与5G技术有关工厂的决定，这也是首个中国之外的华为5G设备制造厂。

据法新社报道，该工厂预计将于2023年内建成，可成为华为在其主要竞争对手——瑞典爱立信和芬兰诺基亚欧洲地盘上的首个据点。

华为2003年开始进入法国，最近宣布了在法国进行多项投资计划，其中包括去年10月份在巴黎成立的研究中心，种种迹象都显示出华为要在法国长久发展的决心。