法国波尔多市一栋住宅楼爆炸 一死一伤

法国西南部城市波尔多市中心查特龙斯区(le quartier des Chartrons)一栋住宅楼传出爆炸声，一死、五人轻伤；一人伤势非常严重。波尔多市出动了近80名消防队员和5只搜救犬。直到下午4点寻找出88岁老妇的尸体；她丈夫受了重伤，被送往医院。波尔多市长赶制现场，设法安置无家可归的居民。初步判断是瓦斯爆炸。

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2月6日上午8点35分，这栋位于博里街(rue Borie)66号三层住宅楼发出酷似爆炸的声音。临近居民菲利普(Philippe)告诉法新社记者：巨响不像是爆炸声，只觉得震耳欲聋。我听到后立即开窗，开到一个穿着睡衣的男子，满脸是血。他的房顶被掀开了，惊恐地在求救。

省长办公室主任巴勒萨(Delphine Balsa)在记者会上表示：这栋住宅楼从2013年就不再使用煤气了。随后，搜救人员在一个死人车库里找到了煤气罐。

和这栋楼紧挨着的另一栋楼已经倒塌，警方封锁了现场。

21岁的吕锡(Lucie Perrouault)告诉记者：她和男朋友住在64号。一声巨响后无数的碎玻璃从窗户飞进来，他们俩都被划伤，但是伤势并不严重。另一名住在64号的马埃尔(Mael)告诉记者：他被巨响吵醒，我的窗户都碎了，浴室的屋顶也塌了。我出去看我的阳台上布满了玻璃碎片。

临近的商业店面的橱窗玻璃全部成了碎片，数不清的碎瓦砾散落在街头。

省长办公室主任巴勒萨(Delphine Balsa)在记者会上表示：这里人口密集；街道狭窄，今天没有发生最糟糕的情况。