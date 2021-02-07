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入境法国难

无法入境：旅居北美的法国人把政府告上法庭

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Les compagnies aériennes et la police aux frontières sont chargées de vérifier les motifs impérieux des voyageurs se rendant dans un pays hors Union européenne, comme ici à l'aéroport Charles-de-Gaulle depuis le 31 janvier 2021 à minuit
Les compagnies aériennes et la police aux frontières sont chargées de vérifier les motifs impérieux des voyageurs se rendant dans un pays hors Union européenne, comme ici à l'aéroport Charles-de-Gaulle depuis le 31 janvier 2021 à minuit © Christophe ARCHAMBAULT/AFP
作者： 法广
7 分钟

居住在加拿大和美国的法国人从2月1日起没有特殊情况无法返回法国本土，这是1月31日晚开始实施关闭欧盟以外国家边界防疫措施后造成的不便。纽约律师告诉法新社记者，部分居住在北美的法国人已向“最高行政法院”(le Conseil d'Etat)提出诉讼，告政府侵犯他们能回国的基本基本权利。

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法国《费加罗报》7日报道：一个被困在秘鲁的孕妇找不出入境必须的“可信服的理由”(motif impérieux)，无法入境；一名重病的七旬老妇想和自己的“男友”度过余生，但她的愿望由于关闭边界无法实现；自己的儿子去年10月在印度尼西亚出生，回国4个多月，和婴儿还没有见面的爸爸被困在境外，不满地高喊：父子见一面也不可以吗？！

 

法新社纽约消息，旅居美国和加拿大的部分法国人联合起来状告政府，武断不让他们回国侵犯了个人拥有的基本权利。纽约律师皮埃尔·西里奇（Pierre Ciric）告诉法国国内新闻电台记者：法国人必须能返回自己的国家，这是基本和绝对的权利。

西里奇律师表示：法国人需要回国，这就是正当的理由，但政府1月31日为遏制新冠疫情做出的决定侵犯了国人的基本权利，决定完全是武断的。

一名居住在加拿大的玛丽告诉记者，她的女友在法国是护士。关闭边界后她们根本无法见面；也不知道这种状况会持续到多久。

法国政府在宣布上述关闭边界措施时，附加了一条“可信服的理由”(motif impérieux)。在内政部网站上，声明有三种情况特殊：一个人和家庭原因；二健康原因；三跨境工作原因。

个人和家庭原因包括直系亲属病故或病危，但须医院开死亡证明或病危通知。对未成年儿童有抚养权的单亲家庭，但须法庭判决；拥有司法传票的人；在欧盟以外所在国无法支撑日常开销者，例如被解雇的失业者。第五种情况就是到国外就读，须提供入校证明。

除个人和家庭原因之外就是健康原因。入境者需要提供自己健康出现危机情况或需要住院等医疗证明。

最后一种情况就是从事必不可少的经济活动，有跨国公司出示的证明或国际货运人员专业证明。跨境工作者还包括抗击新冠疫情的医护人员；外交人员以及法国认可的高级专业运动员参加的比赛或交流，但仍须法国体育部签发的证明。

 

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