法国药剂师将加入接种Covid疫苗行动

阿斯利康的抗Covid疫苗已经运抵法国，这种疫苗未来将可以由药剂师给接种者注射。

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据本台RFI法文周日（2021年1月7号）刊出的消息，英国研发的阿斯利康Covid疫苗（AstraZeneca）周六抵法。鉴于这种疫苗对运输和保存的要求没有辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）的疫苗那么苛刻，未来，药剂师就将可以给接种者注射。

Ryad Rossadali是一名药剂师，对此兴高采烈。他很快就将可以给其药店的顾客提供阿斯利康疫苗了。这名药剂师在接受采访时表示，他每天都接待许多询问疫苗是否到货的顾客。他已经准备好了针筒和针头。现在只差政府批准了。

另一名药剂师表示，他们都已做好了准备，加入疫苗接种行动。法国药剂师现在对为顾客注射疫苗已是习以为常，他们都已接受过专业培训。虽然抗Covid-19疫苗有些特别，但大家将能够适应，这没有问题。

虽然，消息都已对外公布了，但实际上还没有开始。法国药房工会联盟的负责人指出，压力很大，试剂一到大家就都在关注。但这批试剂只是给医院提供的，药房开始注射疫苗则要等到2月底。

法广存档图片：法国的一间药房前 Image d'archive RFI: Devant une pharmacie française. © REUTERS - ERIC GAILLARD 路透社

法国药剂师要在两周后才能收到他们的疫苗，在此之前，有50万支疫苗将提供给医院工作人员。