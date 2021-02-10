不堪校内丑闻压力，巴黎政治大学校长宣布辞职

现年70岁的法国著名宪政学者杜哈梅尔（Olivier Duhamel）今年年初被其继女卡米耶·库什内（Camille Kouchner）以出版回忆录的方式揭露了，他曾涉嫌性侵未成年继子和乱伦的指控。杜哈梅尔在事发前曾担任巴黎政治大学教授（总统马克龙的母校，培养出法兰西第五共和国6位总统，1位代理总统和14位总理）、法国政治学全国基金会（FNSP）（巴黎政治学院重要资助方）主席等职。杜哈梅尔事件发生一个多月后，被指事先对此事件知情而无作为的巴黎政治大学校长弗雷德里克· 弥雍（Frédéric Mion）2月9日致信全校师生宣布辞职。

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杜哈梅尔曾担任法国宪法委员会主席顾问、欧洲议会议员。他在文化界也很活跃，是两家出版社的编辑，长期出席欧洲电视一台、LCI电视台的节目。杜哈梅尔是马克龙胜选庆功宴会的座上宾，曾撰写《马克龙式小词》一书分析马克龙的说话艺术。社会上，他还于2020年当选为法国世纪俱乐部（Le Siècle）主席。会址位于巴黎歌剧院旁的该俱乐部汇集了法国的政治、经济、文化和媒体届领袖。2020年，法国世纪俱乐部有766名成员和客人（尚未明确接纳的成员）。据称，该俱乐部唯一的活动是组织成员之间每月举行一次晚宴。

今年1月7日上市的新书《大家族》中，该书作者杜哈梅尔的继女卡米耶·库什内揭露继父在三十年前多次对自己年仅13-14岁的双胞胎弟弟维克多（Victor）（化名）性侵，持续了两、三年之久。书中，卡米耶称，维克多睡觉前杜哈梅尔常常进入他的房间。。。。。。弟弟表示，他的继父对他实施了性侵。多年后，卡米耶也曾跟家庭成员透露实情，不料母亲非但不怪罪继父，还酗酒麻木自己。弟弟维克多则自责“或许是我的错”并担心揭发继父也没人管。曾担任过法国卫生部长和外交部长的生父贝尔纳·库什内（Bernard Kouchner）得知此事后暴跳如雷，并称“要打烂杜哈梅尔的脸”，但最后也不了了之。

丑闻爆出后，杜哈梅尔最初拒绝回复。他随后发布推文称 “作为人身攻击目标，并且希望维护工作单位的名誉，我辞去所有职务”。随着事件得到关注，在法国成千上万的人在社交媒体上使用“#MeToo乱伦”和“#MeToo同性恋”（#MeTooInceste，#MeTooGay）的标签来分享他们自己遭受有关性暴力的经历。《大家族》书中的内容被提前披露后，巴黎政治大学校长弥雍5日发布公告称，对杜哈梅尔受到指控十分惊愕。声明指，“我们强烈谴责一切形式的性别歧视及暴力。对个人尊严及其身心完整的尊重是学校的基本价值和原则”。公告还提醒学生学校开设热线电话解答他们可能的心理及性暴力问题。

但弥雍最后向《世界报》承认，他之前已得知对杜哈梅尔的乱伦指控。然后，他向该报保证，已经与杜哈梅尔身边的人取得联系，后者则告诉他，这些传言是没有根据的。根据《玛丽安周刊》周二公布的一项调查，前政府秘书长、现任法兰西岛省省长马克·纪尧姆（Marc Guillaume）承认，他曾两次被告知有关杜哈梅尔的“性问题，但没有包括乱伦内容”。纪尧姆在13日发布的一份声明中表示，由于杜哈梅尔事件和与其共事，他将辞去巴黎政治学院董事会成员、世纪俱乐部副主席和 “权力”期刊联合主编的职务。

纪尧姆称，他是在2018年与前文化部长菲里佩提（Aurélie Filippetti）共进午餐后，由弥雍首次提醒告知这件事的，菲里佩提则是由她的两个朋友告知的。《玛丽安周刊》报道称，在杜哈梅尔的乱伦指控被揭露的第二天，弥雍曾给菲里佩提打了两次电话，并称“我们不要让他们认为我们事前知情”。在第二个电话中，弥雍要求她“不要证实纪尧姆知情”。

迫于压力，弥雍通过声明宣布辞职，并写道“从刑事指控曝光后，我们学校经历了一段非常痛苦的时期。报告指出（......）我在处理2018年收到的指控时出现了判断错误，以及在此案暴发后，我对其进展的表达方式不一致”。他表示，“我认识到由此造成的混乱，并为此承担全部责任。”

《世界报》报道说，巴黎政治大学的教师在法国社会享有非常特殊的地位。该校三分之一的资金是公共资金，以此减免了大学应承担的大部分公共义务：其教授获得的奖金使他们的工资更具吸引力。报道称，最重要的是，当大多数巴黎大学只能向郊区扩张时，巴黎政治大学不可思议的关系网络使它能够从法国国防部手中低价买下，位于巴黎塞纳河左岸拉丁区中心的炮兵豪宅（Hôtel de l'Artillerie）。这座由著名建筑师威莫特（Michel Wilmotte）设计的14000平方米的建筑将在2021学年开始时落成，这是弥雍在校长任上为该校150周年校庆的献礼项目。