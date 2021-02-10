新冠疫情居家工作员工每月付出成本或逾100欧元

新冠病毒肆虐，严峻疫情导致政府鼓励企业主准许员工居家工作。不过，您是否考虑过居家工作的成本呢？根据法国一家专门研究评估机构的估算，某些居家工作的员工每月支出成本费用最高可达174欧元。目前这个话题开始浮出台面，员工支付了多少成本？企业主究竟应该支付多少费用？这个话题，现今已开始获得法国媒体及社会大众的普遍关注。

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在法国总理上周宣布再度采取防止新冠疫情病毒扩散严厉措施：全国18点以后实施宵禁。为了避免法国步入第二度再度封城，总理因此也鼓励企业主让员工们能远程居家工作后，媒体及舆论及工会开始关注员工居家工作自掏腰包的成本问题。居家工作的你，想过这个问题吗？

有史以来的第一次，法国一家人力资源咨询公司首次调查了远程居家办公为员工带来的额外开支花费的问题。根据ConvictionsRH的研究，这笔费用可能从每月13欧元到最高每月174欧元（不包括潜在节省）不等。对于某些员工每个月可能付出成本超过100欧元，这笔居家工作的成本费用还是相当可观！

这家人力资源咨询公司的这个居家工作员工开支的成本运算模拟器是奠基在每月20天的远程办公的假设。 总计计算取决于您的房屋面积，供暖类型（电或燃气）。确实，考虑到一些员工上班时，暖气价格会降低，有时甚至暖气价格的降低幅度很大，因此本研究中也包括了暖气的价格。 为了做这种评估，我们以每天8个小时，每月使用20天为基础。

相反地，这项评估未考虑房屋租金，或Wi-Fi或电话相关的花费。 ConvictionsRH公司的合伙人Marine Chabot解释说：“因为许多员工与电讯公司的合约都有无限量使用的优惠待遇，无需支付额外的费用。

至于各企业主对于的工居家工作成本补偿采取各种不同的政策，例如对于设备的援助、每月拨给相关员工固定的费用，以及凭借收据等文件来报销等等。 对于用餐费用，这要看您是否有用餐券。 如果您没有餐券，那么该公司根据法国政府机关Urssaf建议的价格来计算费用（也就是每餐4.95欧元）。 为了评估与平时午餐相比的差异，那么我们就要看您平时在食堂或在公司外部（三明治、餐厅）吃午餐所花费的金额来计算。

除了上述这些日常费用外，您还可以加入那些未偿还耗材（例如：笔、纸、打印机墨盒等）的费用，甚至硬件配备或计算机设备，如果这些项目是你的企业不偿还给您的开支，那计算时就得加进去。

最后，为了准确计算，如果说远程居家办公需要一定的成本，但有时也可以节省费用，例如交通费、地铁票等的费用。以目前企业或是补助员工百分之50，甚至百分之百的地铁票，或者补助汽油费，就这方面来说，员工还是赢家。

法国工会从去年11月已经开始和政府讨论这个补偿居家工作员工成本开支的问题，但成效不彰，政府支支吾吾，所定法规不明确，企业主也不太想触碰这区块。不过，现今这个话题似乎已开始获得社会普遍关注及讨论，工会也开始加把劲地谈判。

听众朋友，如果您是居家工作，而且想要知道自己的成本花费，不妨上到ConvictionsRH公司的网站，替自己居家工作花费的成本做一个模拟估算。

珍妮特主持