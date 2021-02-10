法国传染病专家警告巴黎医院越来越多新冠病毒病灶

法国传染病专家吉尔斯·皮洛医生教授（Gilles Pialoux）警告说：“巴黎公立医院中出现越来越多的群聚感染。”根据服务于巴黎特诺公立医院（Tenon）的这位传染病专家暨负责人指出，在一月份，仅在巴黎的5家公立医院调查结果，就确认有18个新冠病毒的病灶。

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皮洛医生教授值此正在准备预期中更多的英国变种病毒患者涌入医院之际，他比前加倍担忧地向法国巴黎人报记者说，有越来越多的医护人员被感染，尤其是被这种传染力更强的英国变种病毒感染。其结果是，能工作的医护人员减少，我们甚至必须推延一些医疗行动。

对于记者提问：英国变异病毒的快速扩散是否因为在医院内感染的结果吗？

皮洛教授指出，我们已经注意到的是，重症监护室病人挤入的速度要比办理住院病人的速度快，这是自疫情爆发以来，我们还从未真正看到的现象。

他说：我们观察到英国变种病毒感染人数超乎惊人快速发展。惊人的是，他们第一天进入我们的感染科，第二天，就进入了重症监护室。不过，还需要进行研究才能证明这个印象是否准确。总的来说，我们都担心会出现大批病患的涌入，这个变种病毒已展开大量流传，占巴黎医院住院人数的30％，而三周前仅为1％到3％。

皮洛医生指出，现在英国南非及巴西开始有了变种病毒。因此这些病毒将会不受到人类天然免疫力及疫苗的控制。这与第一波及第二波疫情爆发情况完全不同。

他说，在里斯本，新冠病毒感染案例有60％是英国变种病毒。在巴西亚马逊的马瑙斯，已有76％的居民感染了新冠病毒，这个城市会因巴西变种病毒，将再度面临新一波的疫情爆发。

他说：所以我们必须仔细看看我们的周遭，不要再重蹈覆辙，犯下像意大利在2020年2月所犯下的防疫错误。

至于对于另一个问题：医护人员受感染率升高，这是否因为变种病毒导致的呢？

皮洛医生回答，由于在医院里有越来越多的病毒病灶。一方医护人员过劳疲倦，他们慢慢就不太遵守保持距离的规定。另一方面，他们更多人是被散播力更强的这项变种病毒感染。在一月份，仅调查在巴黎的5家公立医院（Saint-Antoine, la Pitié-Salpêtrière, Charles-Foix, Tenon 及 Rothschild等医院）的结果显示，确认有18个新冠病毒感染病灶。这相当于，820天无法工作，和关闭了120张病床！