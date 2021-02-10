法国国家电影中心主席因涉嫌性侵教子被警方拘留

法国国家电影中心（CNC）主席多米尼克·布通纳特（Dominique Boutonnat）2月10日因涉嫌性侵和强奸其教子未遂被警方拘留。

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据消息人士介绍称，布通纳特的这名22岁教子于去年10月7日，就同年8月发生的事件向警察报案。巴黎郊区楠泰尔的检察官办公室告诉法新社记者称，调查工作已移交给司法警察。检察官补充说，布通纳特与其教子没有家庭关系。

消息指，布通纳特本人对相关指控提出异议。检方表示，现阶段 “不知道有其他针对他的投诉”。现年51岁的布通纳特于2019年7月24日被任命为法国国家电影中心主席，他长期从事电影和音像作品的制作工作。

《费加罗报》的报道称，布通纳特与马克龙关系密切，他是后者之前参加总统竞选活动的捐助者。 在布通纳特被任命成为法国国家电影中心主席时，法国电影界担心他会强加一种基于盈利的行业逻辑。值得注意的是，他是法国经济部和文化部委托的一份关于电影融资的报告的作者，该报告于2019年5月提交。

根据法国国家电影中心提供的资料显示，在2007年至2019年间，布通纳特曾为约250部影视作品提供了资金，如纪录片《克利夫兰VS华尔街》、享誉全球的喜剧剧情片《无法触碰》等。法国国家电影中心成立于1946年，旨在支持法国的电影业，是法国文化部监管的公共机构。