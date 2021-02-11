世卫仍建议接种阿斯利康疫苗 法国门诊医生准备接种

虽然受到南非在接种阿斯利康疫苗效应明显降低，特别是抗击变异英国新冠病毒有效的质疑，但是世卫仍建议接种该疫苗后，法国门诊医生和药剂师开始准备大批接种 。

广告 继续浏览后续

南非在接种阿斯利康疫苗后报道抗拒新冠病毒效应明显降低，特别受到应对英国变异新冠病毒效应有限的质疑。在经过世卫组织免疫战略咨询专家小组调查后，世卫的专家们仍然建议接种阿斯利康疫苗，包括65岁以上人群都可以接种。

阿斯利康疫苗获得世卫接种绿灯后，法国门诊医生和药剂师们开始准备大批接种该疫苗。

法国医生协会已经通知门诊医生安排接种疫苗就诊时间，就是从2月24日起就可以开始接种。为了有效使用疫苗，需要至少在48小时内给10个人接种，法国政府决定首先给50岁以上肥胖症和有慢性病患者接种，因此涉及3百到4百万法国人。

法国计划从下周三发放7万剂阿斯利康疫苗，门诊医生可以开始接种，药房的药剂师还需等待。

世卫组织2月10日消息，上周，全球报告的新冠病毒感染总数为310万，较前一周下降17%，迄今已连续4周出现下降。

世卫组织指出，这是世界自去年10月26日以来报告病例数量最少的一周，该组织在全球的六个区域均实现了病例数量下降，且有五个区域的降幅超过10%，其中非洲降幅最大，为22%、欧洲降幅19%、美洲17%。