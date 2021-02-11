新冠疫苗注射法国人可否自行选择种类

在全球抗新冠病毒疫苗缺货孔急之际，法国当局自2月6日周六以来，已到货另一种新冠病毒的新型疫苗：阿斯利康疫苗（AstraZeneca），这是该药厂以病毒载体研发制作的疫苗。 但新冠疫苗的施打，民众是否想要就可径自前往施打？是否可自行选择施打哪一种？法国高等卫生管理学院向媒体提供解释。

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目前，这些疫苗针对的是不同的人群：例如，阿斯利康疫苗专供65岁以下的医务人员以及50至65岁罹患有合并症的人群使用。而辉瑞疫苗和莫德纳（Moderna）疫苗，两者都有属于ARN核糖核苷酸合成技术制作而成的疫苗；当局规定主要优先提供给最年长者，75岁以上老人，然后才给年龄65岁以上的民众施打。

法国高等卫生管理学院HAS的疫苗技术委员会负责人，也是疫苗专家布维特（Élisabeth Bouvet）接受十字架报访谈时承认指出，“这两种疫苗具有相同的适应症和相同的功效，因此，从理论上讲，我们应该可以选择其中的一种。但从疫苗物流储存角度来看，它就过分复杂了。 ”

法国政府向那些疫苗接种中心分发了少量的莫德纳疫苗。在那些接种中心，他们的物流储存条件是最复杂的问题。

因为两者相比，莫德纳疫苗存放的冷冻链要求稍微比辉瑞疫苗的冷藏条件宽松一些。这名专家提醒说：“我们目前所涉及的是一个效率和紧迫性的逻辑。”

最终，疫苗的储存物流问题无疑将导致分工上的差异：疫苗接种中心将继续注射那些存储难度高的ARN核糖核苷酸分子合成技术制作而成的疫苗，至于那些药剂师就比较是分派去照顾那些由病毒载体研发而成的疫苗。 专家布维特还提问指出：“但就让我们诚实以对吧：目前，当您去看医生时，您是否会要求指定注射某种流感疫苗而不要另外一种呢？就新冠病毒疫苗的特性及病患种类来考量，疫苗是可能成为医学讨论的主题，但这并非一种个人消费上所做的决定。” 其言下之意，也就是民众对于新冠疫苗的施打，要打哪一家药厂的疫苗，不涉及自己选择的问题。

继瑞典、德国、奥地利、意大利及比利时之后，现在轮到法国来设条件规定由牛津大学联合开发成功的这个新冠疫苗的施打及部署。2月2日法国高等卫生学院就此问题召开会议。

高等卫生学院院长勒古路德（Le Guludec）承认：“这种疫苗的效能非常令人满意，但我们还缺乏针对老年人施打后的数据。” 他说，这些数据将在未来几周内来到，我们届时将相应地修改提出我们的意见。

美国正在进行的一项包括老年人在内的临床试验，应该可以弄清楚65岁以上人群施打疫苗的效果。 统一地，这也可以弄清楚它对于变种病毒的疗效。

感染病学专家弗洛赫（Floret）提醒说，到目前为止，针对这些，尚未针对这些有进行任何的特别研究。该疫苗可治疗病情严重者，但对于阻止病毒感染效能还没有获得证据，因此必须日常继续保持社交隔离防疫措施。

但弗洛赫指出，绝对不能把阿斯利康疫苗与上述两种采用分子分离研发制作而成的绝对不能把阿斯利康疫苗与上述两种采用分子分离研发制作而成的疫苗之一混合施打。

勒古路德院长说，凡是身体虚弱或是有合并症的病患，或有过敏史或有其他病史的人，即使可以在药房施打，但我们呼吁他们得先前往看自己的医生，然后才接种疫苗。不过，并不建议孕妇施打阿斯利康疫苗。 对于已经感染过病毒者，高等卫生管理学院应在未来几天内调整其对于疫苗施打的建议。而在此之前，卫生当局一直建议新冠病毒的曾经确诊者不要接种疫苗。在学院公布调整之后，他们将可以接受仅施打一次的疫苗， 这就如同他在施打第二剂疫苗。不过，他们将会被归类为非优先施打疫苗人群者。

所以，法国民众还是不能自己想接种抗新冠病毒疫苗，就可径自前往疫苗注射中心或药房施打，亦非想要哪一种疫苗就可自由选择制作的药厂。