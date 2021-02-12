法国疫情再度告急摩泽省300个南非巴西变种确诊例

法国新冠病毒疫情局势再度令人担忧，摩泽尔省仅4天内就检验出300个南非变种及巴西变种病毒确诊病例 。该省在前几天已发现了200件这两种变种病毒的案例。卫生部长奥利维尔·韦兰（Véran）也不敢轻忽地本周五将动身赶往该地坐镇指挥。

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法国卫生部长表示，将于本周五访问该地点，并计划与省长及当地民代进行磋商。卫生部长显示了对法国新冠疫情的这项最新情况的特别关注，因为摩泽尔省发生“令人担忧的情况”，仅在四天内就发现了300例南非和巴西变种案例。 该省在前几天已经发现了200个这类变种病毒的案例。

韦兰警告说，更令人担忧的是，“摩泽尔省的感染案例不可能全都与群聚感染，与出国旅行或是与曾经出国旅行者接触过的感染有关联。”，他强调指出，当局尚不知道如何解释这种感染病例数量增加的原因，而这可能表明了变种病毒开始不受控制地传播。

此外，韦兰在新闻发布会上，还把这些变种病毒分为两类。首先 英国病毒，“更具传染性”，但它无法胜过目前的疫苗。 英国变种病毒目前占了感染病例的20％至25％，而上周为15％。

另外是，南非和巴西的变种病毒，即使它们的散播量较小，仍然也令政府特别担忧。 “它们仍然还具有更强的传染性，它们可能导致那些曾经感染过病毒者再次感染。 而且病毒设法绕过人类免疫力，对疫苗并不那么敏感”。

韦兰在提到造成法国海外省马约特岛的病毒大流行时指出，从17,000个病毒阳性测试样品的研究结果显示， “巴西和南非变种病毒确诊案件的比例已经增加。 在全国范围内约为4％到5％。”

这两种变种病毒对其他省份的影响要比摩泽尔省小。在摩泽尔省之后，受影响最严重的地区之一就是多尔多涅省，大约有40个变种病毒案例。

韦兰也迅速放弃了实施封锁措施的可能性，他重申政府将尽一切可能避免这种措施。