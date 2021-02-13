法国建议Covid已感染者只打一剂疫苗

法国最高卫生当局认为，已感染过Covid-19病毒的人接种一剂疫苗即可。

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法国最高卫生当局HAS率先提议，已感染过Covid-19病毒的人只打一剂疫苗，而不是如同常人那样打两剂。这种想法在国际上还是首次提出。

据本台RFI法文网周六（2021年2月13日）报导，法国最高卫生当局周五提出，已染过Covid-19病毒的人只需接种一剂疫苗就已足矣。法国的一名免疫学家表示，大量研究工作结果显示，人体在遭感染后存在免疫记忆。事实上，已感染过Covid-19病毒的人在接种疫苗后，重新激发起这种免疫记忆。就此，法国最高卫生当局解释说，打这一剂疫苗就将起到接种第二针的作用。

法国政府尚未决断

法国政府目前尚未就最高卫生当局的这一建议做出决断。这一措施在疫苗供应受限的背景下，将能够节约出大量的试剂。法国医生强调，这一决定将能够在疫苗紧缺的背景下，让更多的民众得以接种。这是一种聪明和理智的决定，因为，对数据的解读已显示，已感染过Covid-19病毒的人，在接种了一针疫苗后所产生的中和抗体数量，与那些接种了两针的人相当。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, arrive pour parler à la presse dans la cour de la préfecture lors d'une visite à Metz, dans l'est de la France, le 12 février 2021. © AFP / Jean-Christophe Verhaegen 法新社

医生认为，法国的这一措施将在短期内得到其它国家的更进。法国卫生当局还建议，这唯一一针疫苗的接种时机，是在感染病毒痊愈3个月以后，最好是等6月。