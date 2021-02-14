法国核潜艇高调过南海 专家解读巴黎无惧 北京微妙无动静

法国新建核动力潜水艇即将入役巩固法国核威慑引发关注。法国电视台昨天晚上播放长篇报道法国核潜艇建造与发展，面向世界。稍早法国法国国防部长帕利8日推文表示，法国核子动力潜舰“翡翠号”（SNA Emeraude）在“塞纳号”支援舰（BSAM Seine）相伴下穿过南海海域。法国24台网站12日刊登的专访，引述学者分析此举背后的涵义指这是法国无惧中国，且将捍卫自身利益的讯号。评论指北京自然不喜欢外国海军在这片海域航行，但法国也不是第一次这么做。法国2019年就曾派遣巡防舰通过台湾海峡，北京随后对此提出抗议。

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据中央社今天报道称，法国军舰高调通过南海，学者分析认为释放无惧讯号。

法国国防部长帕利（Florence Parly）8日宣布，两艘海军船舰近期在南海巡弋，法国24台网站12日刊登的专访，学者分析此举背后的涵义。他们认为，这是法国无惧中国，且将捍卫自身利益的讯号。法国国防部长帕利是在推特上宣布核子动力攻击潜舰“翡翠号”（SNA Emeraude）和“塞纳号”支援舰（BSAM Seine）近期穿过弥漫紧张气氛的南海海域。

帕利没有透露法国核潜艇前往南海的具体日期。据帕利写道：“这支特殊巡逻队刚才穿行南海。这显著证明了法国海军长期远地部署的能力，与澳洲、美国和日本战略伙伴并肩。”

据中央社说，然而由于中国主张拥有这片争议水域的主权，法国很可能因此激怒北京。法国战略和国际关系研究所（IRIS）亚洲安全专家布里塞（Jean-Vincent Brisset）向法国24台（France 24）表示，法国2020年9月开始的海上任务包含“在印太地区巡弋”，目的就是要展示“法国一直以军事形式在该区存在”，这也是外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）2017年身为国防部长时的承诺。法国2019年甚至正式宣布“印太地区”防御原则，展现法国对此区域的重视。布里塞指出，在美中南海紧张关系和澳中对峙的地缘政治脉络下，法国企图提醒世界，法国将捍卫自身在亚洲海域的利益。据布里塞还认为，在外交关系的全球脉络下，这是法国表明它不害怕与中国间权力关系的一种方式。

据法国策略研究基金会（FRS）研究员波恩达兹（Antoine Bondaz）向法媒表示，“就法律层面而言，法国海军在全球各地航行并进行任务是合法的”。

北京自然不喜欢外国海军在这片海域航行，但法国也不是第一次这么做。法国2019年就曾派遣巡防舰通过台湾海峡，北京随后对此提出抗议。尽管如此，法国还是决定重返该海域，而且还是派遣核子动力攻击潜舰。“民意报”（l\'Opinion）军事记者梅榭（Jean-Dominique Merchet）强调，“这释放的讯号比巡防舰强多了”。

波恩达兹则表示，“这是在向澳洲、印度、日本伙伴展现我们并非只会讲好听话。法国必须展示已准备好行动以捍卫我们的原则，唯有如此，我们在这区域才会有公信力”。

据消息指出，巴黎这招似乎奏效，因为中国并未对翡翠号正式做出反应。波恩达兹觉得，北京在评估情况后，认为并无必要。原因除了在于这类潜舰单艘并没有第一线威胁，更是因为中方的正式反应“可能会招致反效果”。

一方面，中国民意会有政府无法完全掌控该海域的印象；另一方面，对一艘未特别具有军事威胁的潜舰做出过激反应，会让其他国家更加觉得中国已把南海视为内海。在美中激化角力下，中国不需要再引起欧洲阵线的反抗。

据该报道，然而重点在于北京会沉默多久。帕利向法国24台表示，法国预计每年都会在本区巡弋。帕利补充，几周后，法国计划派遣“海陆两栖舰队”航行至日本。

无独有偶，“摩尔研究所”（Institut Thomas More）研究员阿梅洛（Laurent Amelot）今天也以“支持台湾--欧洲政策面对中国侵略的策略原则”为题，在国际关系网络媒体“外界大道”（Boulevard Extérieur）刊登专文。他指出，台湾近年反中情绪高涨，加上优异的抗疫表现与南向外交成效，让台湾在国际能见度和操作空间上都与日俱增，这是北京不能接受的。而在北京增强军事威胁与恫吓的前提下，“欧洲应该提升其反应高度，并采取建构在其价值观与利益之上的自主印太策略，支持自由与开放印太策略（Free and Open Indo-Pacific Strategies）”。

据中央社引述阿梅洛在文章最后写道：“台湾应该在这欧洲新策略中占有选择性地位。有鉴于在该区的利益，法国联合德国和英国扮演了重要角色，以共同建构这个成形中的区域自由新秩序。”