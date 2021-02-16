新冠肆虐 法国2大城市着手公共交通采可杀病毒座套布料

在新冠肆虐，散播力度加倍的变种病毒威胁公共场所危机下，近日传出一个如同天降甘霖的防疫好消息：巴黎和里昂巴黎里昂公共交通工具采一种座套布，这种座套的面料可以自动杀死所检测出来的病毒。

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在新冠肆虐，散播力度加倍的变种病毒威胁公共场所危机下，这种由法国中小企业研制开发出来的抗微生物和自动清洁产品，能够在与光接触时杀菌、消灭病毒。在当前，出现数种进攻性强的变体病毒情况下，对于绞尽脑汁采取防疫策略的法国当局来说，真可谓天降甘霖。

这项技术由法国Trajet-Aunde公司发明出来的；该公司解释说：“五年前，我们着手开发这种面料织物。

在去年春天就广为宣传的，这种表面污染这问题，目前已成为如何使大众能够放心的研究目标。 法国微生物学教授戈德曼（Goldman）向费加罗报指出，如此一来，感染新冠的风险将降低。

大巴黎地区机动公司警告说：“对于公共交通的运营商而言，其目标就是为了能赢回乘客，而由于疫情，乘客人数令人担忧地不断下降。”

在巴黎地铁的座位使用这种杀菌面料之前，第一个大客户是澳大利亚的悉尼市，悉尼市从2017年开始为其地铁提供此种杀菌面料。接着是里昂市在2019年也决定逐步采用在其地铁的C线配备这种座椅面料。