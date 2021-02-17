萨赫勒G5峰会闭幕 法国继续反恐任务

为期两天的萨赫勒五国集团G5峰会现已结束。本次N'Djaména恩贾梅纳峰会期间的重要决定之一是法国继续在这一地区开展“新月形沙丘”（Barkhane）反恐军事行动。

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本台RFI法文网周三（2021年2月17日）刊出记者Serge Daniel发自西非国家马里首都巴马科（Bamako）的报导说，在官方层面，延长萨赫勒地区，尤其是在马里境内的“新月形沙丘”反恐行动毫无疑问得到赞同，军方高层对此予以祝贺。一名高衔军官评论说，如今与Barkhane反恐行动的关系比前政权更佳，在地面上，所开展的共同行动越来越多，协调完美。

法广存档图片 - Image d'archive RFI: Un soldat français de l'opération Barkhane Force debout sur une base FAMa (Forces armées maliennes) avec le mont Hombori en arrière-plan. © AFP/Daphné Benoît 法新社

共同敌人仍是恐怖分子，就此，对马里军队而言，Barkhane反恐力量极其有用，它在马里境内的维持将可带来其它正面成果。不过，巴马科民众的感受更复杂。多名受访者在确认Barkhane力量作用的同时提出，这一反恐行动任务应该延伸至帮助马里维护其全部领土的主权。恐怖分子没有飞机或直升飞机，Barkhane应该有助于去战胜他们。当然，这里还存在不同声音，要求萨赫勒G5成员国的军事力量更多地参与，减少Barkhane军事力量的介入，以保障次区域安全。

萨赫勒五国希望减轻债务压力

本次萨赫勒五国集团首脑峰会还重申，需要取消债务，如果国际社会确实想要致力于解决这一地区当前正在发生的危机。这是尼日尔总统伊素福（Mahamadou Issoufou）对本台RFI在恩贾梅纳记者Madjiasra Nako所做的表述。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Des soldats maliens montent la garde à Timbouctou, le 2 mai 2016. © SOULEYMANE AG ANARA / AFP 法新社

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就萨赫勒五国而言，除了安全危机之外，还需面对卫生危机，其冲击证实值得朝减轻，甚至一笔勾销债务的方向做出重大努力，尤其是对类似萨赫勒五国这样的脆弱国家而言。