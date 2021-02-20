法外长：我们已和中国进入对外发展模式和影响力之战

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）2月18日在接受法国国际新闻广播（France Inter）采访时谈到，“我们已经和中国进入了（对外）发展模式和影响力的战争。”他指出，法国政府推出的新发展政策法案植根于地缘政治的影响。他强调，“我们要捍卫一种模式和价值观。”

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法国国民议会的议员们17日晚审查了由政府提出的，“关于包容性发展和消除全球不平等现象”的对外援助法案草案。其目的是将法国对外公共援助的重点重新放在撒哈拉以南的非洲18个国家和海地。这一新法案的逻辑是向这些国家进行赠款而不是贷款。该草案于19日晚接受议会二读，并将于3月2日得到表决。

勒德里昂就这一话题在采访中表示，“法国将重回赛场。我们已经从（对外）发展援助中消失了。”他说，“我们把发展援助洒向遍地，因为我们的经济能力有限，也许意志也有限，这让我们无法有一个连贯的行动”。他誓言称，法国正在对对外公共援助进行再投资，“以前我们会撒钱。有了新的法案，我们又回到了对我们至关重要的发展态势中。”

依照该法案，法国将把对外公共援助的预算从原有的100亿欧元上升至150亿欧元，勒德里昂说，“重要的是，捐赠可以在重大问题上形成中心合力......它也是一场影响力的战争，我们还没达到那个逻辑。”他说，对法国来说，这将涉及 “在教育、卫生、性别平等和全球变暖等领域开展具体行动”的援助计划。记者提到，这场“影响力的战争”尤其关系到中国，中国持有非洲国家46%的债务。而中方的公共援助中，对外贷款则占了不少的比例。

勒德里昂谈到，法案中新提出的对外赠款的逻辑解释是，使“这些国家不能再负债，因为负债让他们陷入困境。”他说，“这是一个团结、效率和影响力的问题，因为在发展上，有一个模式的战争。那些把发展作为掠夺工具的国家要承担责任。我们不是这种逻辑，我们是尊重主权和与第三国合作的逻辑。 ”

针对记者提问与其他国家相比，中国是否有更为奏效的“疫苗外交”的问题时，勒德里昂表示，这种与中国的竞争也适用于新冠疫苗的供应问题。他说，“我是就公告式（活动）的影响打了疫苗的。我时常看到机场停机坪上存放的疫苗剂量，来自中国。并不是因为你把疫苗放在停机坪上，就有疫苗接种政策。”

勒德里昂提到，欧洲和法国向发展中国家提供疫苗采取的措施有所不同，特别是通过全球取得机制（COVAX）以抢先订购20亿剂受到世界卫生组织或欧洲药品管理局认证和临床检测的疫苗，并将在月底开始向最需要的国家派送等。

在谈完疫苗援助问题后，记者问，“勒德里昂，我是否对你的意思理解明确，我们是否已与中国进入暗战？” 勒德里昂回答说，“我们已经进入了模式和影响力，以及对不同发展概念（的战争）。我们将尊重涉及国家的自身发展，我们希望获得伙伴并与他们和他们自身的机构一道（参与发展）。”

勒德里昂解释说，在对外发展援助的问题上，法国不但希望与当地的官方合作，还期待与地方上的非政府组织合作，以此来确保不断延续的项目能达成发展的目的。记者问，“这是否意味着与中国（的对外发展模式）保持距离，还是什么意思？”。他说，“意思是，一种尊重涉及身份认同的发展方式”。勒德里昂后通过推特表示，“我们的新发展政策植根于地缘政治的影响。我们要捍卫一种模式和价值观。”