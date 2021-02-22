尼斯等海滨城市寒假周末将被“禁足”

法国南部滨海阿尔卑斯省(Alpes-Maritimes)疫情告急。从2月27日起两个周末时该省的63个市镇将被局部禁足。具体时间是2月27、28两天和3月6、7日两天。尼斯市市长克里斯蒂安·埃斯特罗斯（Christian Estrosi）对政府的这项决定表示欢迎。他说，局部禁足的目的就是不让大家在寒假期间涌向蔚蓝海岸。在禁足期间，市民可凭借外行特殊证明，在5公里范围内行走1个小时。

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尼斯和滨海阿尔卑斯省的其他60多个市镇是法国本土2021年遭禁足的第一个省份；2月5日， 法属海外省马约特岛（Mayotte）疫情严重，采取了同等的防疫措施，初见成效。法国为首部长维兰2月22日表示，尼斯医院急救系统几乎饱和。虽然滨海阿尔卑斯省目前疫情并没有东北部地区摩泽尔省（Moselle）和北部地区敦刻尔克（Dunkerque）严重，但4-5天以来，每天确诊人数10万人中超过500人，而且呈上升趋势，我们不得不采取特别的防疫措施。

当记者询问尼斯市民对22日政府的决定有什么看法时；有些市民表示：政府一定是不得已而为之。但疫情拖延了快一年了，大家疲乏了。

法国蓝色海岸大区地区卫生局局长阿莱桑德尔 (Romain Alexandre)对记者表示：全国10万人口新冠患者住院平均人数在190人；而滨海阿尔卑斯省高达500人；尼斯的情况更为严重。每10万居民中有700例阳性病例，比敦刻尔克少一些，但疫情也快到时空的边缘。

为了更好地控制疫情，省政府要求民众出行必须戴好口罩；超过5000平米的商业中心从2月23日开始关闭两个星期，药房和食品商店除外。“边防”警察在意大利通往阿尔卑斯省设卡；机场加强了防疫措施。22日， 突尼斯的国家航空公司飞抵尼斯的乘客一律要求72小时以内的聚合酶链式反应（PCR）测试阴性结果。

局部禁足期间，从申根以外飞抵尼斯的乘客必须出示做核酸检测（PCR检测）结果。例如从突尼斯、摩洛哥、土耳其、俄罗斯和英国飞抵尼斯的乘客需通过严格的防疫检查。

蓝色海岸大区地区卫生局局长22日宣布，将有4,500剂辉瑞疫苗增援滨海阿尔卑斯省。很多区地方官员批评政府接种新冠疫苗速度太慢。

法国协调疫苗接种战略的免疫学家菲舍尔（Alain Fischer）22日表示：75%养老院中的老人已经接受了新冠疫苗。但滨海阿尔卑斯省地方议员查尔斯-昂热·格尼西 (Charles-Ange Ginesy )表示：该地区只有29%75岁以上的老人打过新冠疫苗，速度太慢了。

另一个好消息就是，法国药企赛诺菲22日宣布，从2021年第三季度开始在法国批量生产其美国竞争对手强生公司研制的新冠Covid-19疫苗。