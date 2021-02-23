法竞争署：谷歌未就新闻内容向出版机构付费

法国竞争事务监察总署发表93页调查报告，指责谷歌并没有遵守邻接权付费问题达成的框架协议。按照协议，谷歌本应在三个月内向新闻出版商支付在线内容的费用，报告批评谷歌并没有遵守这一期限。

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2020年4月，法国新闻业联盟诉诸竞争管理局，竞争管理局要求谷歌在3个月内，拿出诚意和出版商及新闻机构协商相关报酬问题。

2021年1月21日，近300家法国新闻出版机构组成的法国新闻总联盟（APIG）与美国谷歌公司21日共同发布新闻公报说，经过数月谈判，双方就法国相关法律规定的邻接权付费问题达成框架协议。此份报告指责谷歌并没有向新闻出版机构付费。

法新社采访法国竞争事务监察总署询问相关情况时，他们拒绝在现阶段透露更多的细节。路透社在询问谷歌时，他们表示：我们的首要任务是遵守法律并继续与新闻编辑真诚地进行谈判，正如我们去年4月与之达成协议所证明的那样。” 谷歌还表示：我们会详细了解申诉内容，密切和法国竞争事务监察总署合作。

根据2020年4月签署的协议，在体现法国法律规定内容的基础上，未来谷歌与APIG会员将在本框架协议下，商订单独授权协议。谷歌将根据对政治新闻和综合新闻的贡献、每日发布的信息量和每月网络人气等标准向每家签订协议的新闻出版机构付费。

2018年9月，尽管受到互联网公司的强烈反对，欧洲议会投票通过了备受关注的版权改革法案。该法案第11条赋予了新闻出版机构一种名为邻接权的新型权利。具体而言，如果搜索引擎、社交网络等互联网公司在其网页上展示新闻出版机构生产的部分内容（包括链接、标题及摘要内容），新闻出版机构则可以依据此权利要求互联网公司支付费用。2019年7月23日，法国议会投票通过了设立邻接权的法案，成为第一个通过相关法律的欧盟国家。

因谷歌与法国新闻出版机构组成的法国新闻总联盟（APIG）在邻接权付费问题上存有争议，法国竞争事务监察总署去年4月责成双方进行协商谈判。