法国接种AZ疫苗 向医生快递疫苗物流成大挑战

在法国，继各医院、老人疗养院和一些专门中心之后，自周四起，有30,000名法国医生开始与疫苗接种的竞赛。 周二，在相关的药房里，送去给这些医生每人一个含有十剂AZ阿斯利康疫苗( AstraZeneca )的一个药瓶。这也是对于物流后勤工作的一个超常的挑战。

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另据费加罗报的观察，这些技术人员正在Saint-Ouen（塞纳-圣丹尼省）市中心一个10,000平方米的巨大仓库中的几个冷藏室入口忙碌搬运疫苗。 保持在摄氏2至8°C的温度，那些进入冷藏室的工作人员当然永不能在里面待太久。 他们把前一天冷藏调整好的纸箱子取出，以使其温度能够与他们将接收容器的温度相同：也就是阿斯利康疫苗的小瓶子。

自周一下午，从瑞典实验室直接送出的19,000剂抵达冷藏库后，（也就是每瓶有十剂疫苗，每个纸盒里包装着十瓶），这场战斗就在法国的这个“药品分配与健康服务”头号机构OCP的现场展开了。这个“批发分销商”，也是负责运送AZ疫苗到21,000家法国药房的医疗药品运送专业人员6家同业竞争者一起参与这个自去年12月以来，政府当局所展开第三阶段的大规模疫苗注射运动。

这个小药瓶对不太经得起震动和光线照射 ：

OCP的总裁休伯特·奥利维尔说：“这一时刻很重要。” 第一步是提供给医院和老人疗养院。第二个重点是集中在1,000多个疫苗接种中心，因此，轮到家庭医生和药剂师进入行动了，并且我们在物流方面为他们提供支持。 “而且分秒必争，因为在家庭医生诊所的第一剂疫苗接种必须在本周四就开始。OCP必须审查这整个作业过程。 通常，其技术人员不会打开包装盒，并按原样交付所订购的产品。

现在，我们必须重新包装所有疫苗，每个送到的盒子都包含有十个疫苗药瓶。，，，

另一个制约因素：我们必须谨慎处理瓶子，因这些小药瓶都不太经得起震动和光线及高温。

两天内分配了超过500,000剂， 共有11 226家药房宣布已收到至少有一位医生的订单。实际上，在总共55,000名医生当中，有将近三万人，已经自愿参加这项行动。因此从周二下午起，这些医生可以去领取这个装有10剂疫苗的药瓶。两天内，在整个法国，总共将分配快递送出511,740剂疫苗。卫生部然后才计划逐步增加。 如果一切顺利，并且届时阿斯利康疫苗的生产不会受到任何破坏，那么最早应在下周交付每位医生最多2至3个小瓶，或总计约1100万剂，然后等待疫苗的下一回合作业。