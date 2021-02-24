法外交部：学者阿德尔哈（Fariba-Adelkhah）在德黑兰遭软禁

拥有法伊双重国籍的法国学者法丽巴-阿德尔哈（Fariba-Adelkhah）目前被伊朗当局软禁在德黑兰的家中，她的出行范围不得越过方圆300米。伊朗安全部队2020年5月在伊朗与土库曼斯坦交界的沙漠地区抓捕了这名学者。按照伊朗法庭5月的审判，她犯有“危害国家安全”和参与了“反体制政治宣传”罪。她本人坚决否认这些没有证据的指控。

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根据法国《费加罗报》和《观点》周刊24日的报道，法国通过外交途径获得了阿德尔哈女士曾被关押和被软禁在家的一些消息。外交部表示：巴黎和法国驻德黑兰使馆密切关注着这名同胞的处境。

法国外交部还表示，她受1963年4月24日《维也纳公约》规定的领事保护。维也纳公约保证验查任何在国外的法国公民遭拘押的拘留条件，健康状况。 对方也不能拒绝嫌疑人”聘请“律师。

法国驻德黑兰大使馆不愿意透露更多的细节；仅仅表示：尽管健康状况不佳，在德黑兰大的法国使馆与她进行了领事探视，并通过我们在巴黎的服务与他的家人保持了定期接触。

阿德尔哈在被关押在东北部一个名为Vakilabad de Machhad的监狱中，身体状况还可以；曾经与家人通过三次电话。据《费加罗报》的披露：现年35岁的法丽巴-阿德尔哈是什叶派专家；毕业于巴黎政治学院(Sciences Po )。2019年6月5日曾被捕过一次；2020年5月回国旅行时被伊朗国安人员由无人侦查机锁定被捕。

她的律师 Saïd Dehghan表示：法丽巴-阿德尔哈被非法拘押了约9个月；对她的指控毫无根据。2020年10月3日，她离开监狱，回到住家。电子手镯的监控使她基本失去了自由。

自从美国2018年单方面伊朗核协议之后，经常以“从事间谍活动”外国人或有双重国籍的人被逮捕。拜登上任后，伊朗表达了愿意与美国拜登政府交换囚犯的意愿。