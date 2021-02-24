邻国逐步解封，法国拧紧螺丝

就在多个西欧邻国逐渐放松封禁措施之际，法国却因堪忧的感染数字而不断拧紧螺丝。从新冠病毒活跃度来看，法国的数字和西欧拉开差距，与东欧相仿。

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继2月21日出动警察，强制聚集在马路上的人们保持防疫距离之后，本周初，巴黎警察局宣布在五区和六区两处（Place de la Contrescarpe和Rue du Buci）实施暂定15天的日间禁酒令，违者罚款135欧元。疫情影响，这两处的酒吧和餐厅纷纷改卖外带酒水，人们购买后，通常就地站在街道上，喝酒聊天。这在警署眼中无疑成为了新冠病毒的传播温床。类似的公共道路禁酒令也已在里昂市中心生效。其他一些地区也在权衡是否要实施类似禁令。

法国各地近期的防疫措施不松反紧。尼斯，敦刻尔克，留尼汪等地相继宣布更强力的管控。下一个，会是哪里？最近法国卫生部表示情况很不乐观：“疫情趋势已经不太好了”；法国国家健康与医学研究院也在一份报告中指出，“如果不强化控制，未来几周，疫情将迅速恶化”。

放眼欧洲，从新增确诊新冠人数来看，大部分国家近期都不是稳定下来，就是有所减缓，平均每百万人每天新增感染人数在100到200人之间。而这个指标在法国从去年年底以来倒是平稳，只不过是稳中有升，目前已经超过了300人。爱尔兰，葡萄牙，英国，西班牙，这几个法国附近疫情曾经高企的国家，现在都已走低。苏格兰和威尔士本周起谨慎地重开学校，英国首相约翰逊宣布了解封路线。探望家人，喝咖啡，野餐，购物，法国人何尝不想重回疫情以前的生活，然而英国，德国等邻国触手可及的未来，法国人目前还看不到。