“大鼻子情圣”被控强奸和性侵 自己高喊是清白的

法国检察机关2月23日证实，著名影星杰拉尔·德帕迪约已经受到强奸和性侵的指控。事过两天，德帕迪约忽然发生表示，都是些没有证据的指控，他自己是清白的。他告诉意大利《共和报》（la Repubblica）记者，3月10日他会出庭，因为法官会相信他的清白。

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他本人25日在接受意大利《共和报》（la Repubblica）专访时表示：他是清白的，指控毫无根据，没有任何的证据。杰拉尔·德帕迪约还抱怨当今生活在残酷的信息时代。手机；平板电脑；英特网；社交媒体等新的通信手段，让人们生活在不断传播的负面新闻中，而大家听到的和看到的经常是虚假和有偏见的不真实的新闻。他告诉意大利记者：他3月10日会到庭，法官会还给他一个清白。

现年72岁的杰拉尔·德帕迪约23日被证实受到强奸和性侵的指控。这起案件2018年启动调查，2019年因证据不足停止调查。检方又于2020年夏季重启调查，同年12月对德帕尔迪厄发起强奸和性侵指控。

根据《费加罗报》披露的消息：一名20多岁的女演员指认杰拉尔·德帕迪约在他位于巴黎蒙帕纳斯（Montparnasse）的家中强奸和性侵她。指控人说了两个时间；一是2018年8月7日；二是同年8月13日。

在启动这起强奸和性侵案的缘由是在德帕迪约豪宅的客厅中找到了他对这名年轻女演员不检点的录像。原告表示，德帕迪约逼她到睡房后发生的一切是没有影像证据的。

女演员的身份未予公开。德帕尔迪厄的律师特米姆尚未作出回应，不过，特米姆此前说，德帕尔迪厄“绝对否认任何强奸、性侵或其他犯罪指控”。

杰拉尔·德帕迪约1948年于法国中部出生，拍片超过一百部，在多个影展获影帝号。他父亲是一名工人；母亲是家庭妇女；加中有5个兄弟姐妹，生活拮据。他13岁就辍学，大体上是个文盲。少年时代，以小偷小摸谋生。曾经在法国中心新闻集团的印刷厂里当过学徒；或在地下拳击场打杂；也在海滩上出售食品谋生。

1963年从南部来到巴黎之后，他在戏剧学校刻苦学习。走入影坛之后更是节节开花。1990年在出演《大鼻子情圣》(Cyrano de Bergerac)一片而名声大噪，2014年10月他推出法文自传《Cas' est fait comme ca》，于书中自爆罕为人知的过去，曾同性卖淫并盗墓。