法国家庭医生周四起可替病患施打阿斯利康AZ新冠疫苗

法国民众从周四（25日）开始，可前往自己的家庭医生诊所接洽注射阿斯利康新冠疫苗事宜。不过,所针对施打的患者人数仍然有限，据统计统仅约250万人。

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如果说，医生之前被动员起来在疫苗接种中心为患者接种新冠疫苗，那么周四起，自由业的家庭医生也可按照自己的做法替自己的病患顾客张罗这项疫苗接种事宜。这要归功于阿斯利康疫苗的到来，它的储存条件不如辉瑞和莫德纳疫苗来的极低温保存条件严格：包含十剂的小瓶可以在冰箱中保存48小时，在平常室温下保存6小时。 在法国的54,000名医师中，大约有29,000名家庭医生已向相关的药房药剂师注册以收到他们申请的这些疫苗剂量。

根据巴黎92区的克拉玛特市的“法国全科医生和医学博士联合会（FMF）”的名誉主席让-保罗·哈蒙博士说这是一个重要的数字，因为学校放假，而且很多人在星期五晚上都没有看到法国卫生部的卫生总局DGS的紧急消息。

法国家庭医生工会主席雅克·巴蒂斯顿尼博士说，这些家庭医生有动力参与进来，并希望贡献己力的参与。 这只是一个开始，但仍然有许多悬而未决的问题。

一方面，所针对施打的患者人数仍然有限。因为这些家庭医生被限定，只能向那些年龄在50至64岁患有长期病（糖尿病、哮喘、呼吸衰竭等）或肥胖症者提供这种阿斯利康疫苗。这代表了250万民众，也就是说平均起来，每位家庭医生可施打50人，这个人数并不多。

据法国卫生部长奥利维尔·韦兰指出，实际上，由于缺乏有关对于65岁以上人群施打阿斯利康疫苗的疗效数据，法国高等卫生保健署（HAS）在现阶段并不建议将阿斯利康疫苗用于老年人群；即使根据周一公布的苏格兰研究表明，“阿斯利康疫苗在老年人中也具有绝对惊人的功效”。