疫情：法国20省强化监控 总理吁巴黎市别出馊主意

法国面对冠状疫情恶化和英国变种爆发，等待是否第三次禁足。但政府要尽一切可能避免统一禁足带来的社会和经济冲击，眼下暂将巴黎和法兰西岛大区在内的20省置于“强化监控”之下。巴黎市政府建议干脆禁足三周而后全面开放，被总理视为馊主意。

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法新社26日报道，法国今天周五26日仍等待政府可能将部分地区划为禁足隔离区，而政府则重申，面对伴随这一决定的经济和社会利害关系，愿意慢慢来。

目前覆盖巴黎、里昂和马赛的20个省，由于冠状病毒疫情可能爆发，这些地方的居民周五醒来后发现，他们已被当局置于“加强监视”之下。媒体说，这属于禁足缓期执行。

而法国蔚蓝海岸部分地中海沿岸、尼斯周边（东南部）和北海敦刻尔克，将在本周末和下周末受到隔离。这是今年的首次禁足。

别出馊主意

巴黎市长助理和市议会提议干脆在首都实施三周的禁足，以便在禁闭结束时"有望重新开放一切"，包括酒吧、餐馆和文化场所。这个主意受到餐饮业和文化娱乐界的欢迎。

但法国总理卡斯戴Jean Castex指出这是不可行的“馊主意”。他向巴黎市当局那些人说，你们明知道，由于变种病毒等等原因，这是不可能的事情。他还警告说，永远不要胡乱说话。

法国总理卡斯戴昨天在与卫生部长伟兰Olivier Véran一起举行的新闻发布会上说："我国的卫生状况已经恶化"。周三共有3万1000例确诊病例，是去年11月以来的单日最高数字"。他认为，坏就坏在英国变种，法国现在的感染病例中，有近一半是英国变种"。

面对新型冠状病毒的兴起，尤其是传染性更强的英国变种，法国医院被冠状病毒患者的占用率仍很高，一些医生和科学家批评政府的渐进式应对策略过于观望。指他们总是不能提前采取措施，而是跟在病毒后面跑！

曙光出现

据法国公共卫生周报宣布，上周法国新确诊13万8771例冠状病毒感染病例，而前一周为12万8662例。对卫生当局来说，这个情况仍然 "令人担忧"。法国总理卡斯戴周四重申，他希望“尽一切可能推迟”实施严格的禁闭措施，以便 给"疫苗接种产生效果的时间"。

迄今为止，法国（6千7百万居民）至少有260万人接种了一剂疫苗，其中130万人接种了两剂疫苗。

希望之光正在出现。法国公共卫生局指出，疫苗接种在75岁以上人群中 "初见成效"，在2月15日的一周内，发病率有所下降，最重要的是，前一周社会机构的死亡人数 "急剧下降"（减少了22.5%，即143人）。据官方统计，冠状病毒Covid-19已在法国杀死超过8万5300人，主要是老人。