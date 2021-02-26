马克龙与习近平通话未提维吾尔人问题引发批评

法国总统马克龙25日晚与中国国家主席习近平通话。从中国官方通讯社新华社通稿以及法国总统府公报来看，双方就双边关系以及共同关心的国际话题交换意见，但均未提及国际舆论广泛关注的维吾尔人问题。法国学者对马克龙在这次通话中，既不提维吾尔人问题，也没有触及香港问题提出批评。但总统府随后就此做出澄清。

广告 继续浏览后续

的确，继法国外长勒德利昂本周三在联合国人权理事会上发言，谴责中国在新疆的“制度化镇压”之后，总统马克龙在与中国国家主席通话中对此只字不提有些令人意外。更何况，在勒德利昂此番表态之后，中国驻法大使馆曾发表声明，谴责所谓任何以人权之名，干涉他人内政的做法。

法国战略研究基金会中国问题专家Antoine Bondaz在推特平台上评论指出，马克龙在这次通话中没有提及人权问题，尤其是香港和新疆的人权问题，实在令人难以理解。他认为这是一个严重的政治错误。他再次批评法国的外交政策缺乏一致性。

但法国总统府26日中午就此做出澄清，表示马克龙在通话中谈到这个敏感议题。法新社引述总统府消息指出，马克龙在新疆问题上的立场非常明确，每次对话中都会重新提及。

此外，根据法国总统府关于这次通话的公报 ，双方曾谈及气候问题。马克龙肯定中国关于实现碳中和的承诺，希望在下次英法两国与联合国共同主持的峰会上，各方能拿出具体方案。马克龙也希望推动中法两国在民用核能、航空制造、太空技术创新，粮食加工等多个领域的双边合作。

马克龙再次肯定中欧去年年底达成的投资协议，呼吁北京当局尽快批准国际劳工组织关于禁止强迫劳动的各项公约。

2020年最后几天才出人意料地达成地中欧投资协定引发不少批评，原因之一正是近期不断披露出的关于新疆任意关押维吾尔人的拘押营涉嫌有强迫劳动现象。法国一度以中国承诺杜绝强迫劳动为签署投资协定的条件。中国政府此后在中欧投资协议中只承诺为批准国际劳工组织公约而努力。

中国官方通讯社新华社关于中法两国领导人通话的报道，重点强调中法和中欧合作。习近平赞扬马克龙的欧盟战略自主的主张，希望中欧投资协定早日生效，但完全没有提及国际劳工组织关于禁止强迫劳动的公约。

新华社通稿也没有提及缅甸问题。而根据法国总统府公报，马克龙就缅甸局势，向习近平表达深切关注。

中国是缅甸的重要支持者。自缅甸2月1日发生军事政变以来，中国始终拒绝称推翻昂山素季领导的文人政府的行动为军事政变。而缅甸民间反抗军政权的公民不服从运动不断扩大，军方镇压也不断强化。