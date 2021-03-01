法媒深度调查为北京服务的法国人

法国电视二台二月底播出了有关中国的长篇调查报道，报道的标题是：“咄咄逼人的中国”，对中国近期如何在国际舞台发动攻势，占据多个国际组织的领导地位，并且利用开设孔子学院，向西方输出中国的政治宣传，报道特别介绍了北京政府如何利用多种渠道渗透法国的各个领域，对法国前总理拉法兰等担任国家公职的政治人物究竟是在捍卫中国还是为法国的利益提出了质疑。

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报道指出，新冠疫情爆发之后一年来，人们原以为中国一定会被病毒所压倒，然而，事实却恰恰相反，就在西方国家陷入新冠疫情泥潭而无法自拔之时，中国经济却一枝独秀，达到了2,3%的经济增长率。不仅如此，北京还试图在国际舆论上占据优势，被称为是“战狼”的中国外交官四面出击，一个骄傲和咄咄逼人的中国正日益向世界展示，中国试图成为世界的中心，为达到此一目的，欧洲，尤其是法国是其中关键的一步。为中国服务的人称为“熊猫法国人”究竟都有谁？

谁是法国熊猫？

报道介绍了法国政界人物经常出入的法华商业俱乐部，这里汇聚着中国驻法使馆的官员，以及法国现政府以及前政府官员，例如法国前国防部长阿里奥玛丽，法国前卫生部长杜斯特布拉奇，甚至法国前情报部门负责人Bernard Scouacini。俱乐部领导人近日曾经向BFM电视台披露，前法国总统萨科齐应该是下个月3月8日举行的俱乐部宴会的嘉宾。

法国舆论越来越质疑前政府官员在与中方交往中究竟扮演何等角色。他们中首当其冲的是被北京称为是“中国人民的老朋友”的前总理拉法兰。报道指出，2019年，拉法兰获得了北京颁发的友谊勋章，获得该勋章的是屈指可数的与北京关系十分紧密的人士，例如俄罗斯总统普京与古巴现总统拉户尔卡斯特罗。在接受法国电视二台访问时，拉法兰表示，他之所以被公认为是中国的紧密合作者，主要是由于他将数千个法国企业带入了中国，他说，他并不是外交官，并不从事外交活动，他只不过是帮助法国企业进入中国市场。不过，报道也指出，拉法兰也是中国官媒法文版 电视频道一个节目的主持人，他一会儿介绍中国的一个城市，一会儿又对中国制造的体育用品赞不绝口，他不仅称赞中国制造，更对中国政府的领导人倍加奉承，声称习近平是一个有智慧，有远见的领导人，并且声称要治理一个有14亿人口的国家，必须使用强权。当被问到他是否被北京所利用时，拉法兰回答说，“他是被和平所利用，他的目的是要维持两国之间的关系，因为中国与法国无论从历史文化还是从政治体制来说都决然不同，中国是一个拥有五千年历史的国家，中国人与我们没有共同的价值观。”拉法兰还为自己的行为辩护说，两国外交除了原则之外还有利益，他认为捍卫利益至关重要。报道披露说，2018年，拉法兰曾经因为其与中国的关系而受到法国情报部门的召见，不过，拉法兰本人对此予以否认。

法国前驻华大使黎想将拉法兰等亲近北京的法国人称为“法国熊猫”，他认为无容置疑拥有悠久文化历史的中国确实令人着迷，但是，不应该因此而对中国残酷的政治体制不以为然。

除了拉法兰之外，法国熊猫还大有人在。法国前部长Jean Louis Borloo 以及Jean Marie Le Guen 先后是中国电信巨头华为董事会的成员。当被问到为何参与华为集团时，Jean Marie Le Guen回答说，华为是一家非常出色的跨国集团，华为的参与将丰富欧洲与法国的货源。而对华为可能带来的安全隐患却只字不提。至于华为为何雇佣法国前政府人员？法国经济学者Stéphane Dubreuil 认为华为应该是最了解法国政界运作的中国企业，他们雇佣前政界人物来为其打开各级政府的大门，雇佣最有效率的公关以及压力集团，以便拥有所有可能施压的筹码。华为在法国雇佣的公关集团 包括Havas， Publicis 以及Patricia Goldman，Patricia Goldman也是前部长Jean Marie Le Guen的公关公司。

除了前政府部长之外，华为还高价雇佣政府内部的工作人员，有法国部门工作人员被华为雇佣专门与爱丽舍宫联系，据他介绍，华为每天都要求他获得会见法国总统的机会。至于华为与中国政府之间究竟有何关系？对此，报道评论说，对此不要轻易作评论，否则将被送上法庭。

法国欧洲议会议员Raphael Gluckmann针对拉法兰等为北京工作的法国政界人物评论说，：“作为法国的前政府总理，怎么能够在全世界各地为捍卫中国的利益而活动，尤其是有时中国的利益会与法国的利益发生冲突。”，他还表示：“贪婪与腐败一向对民主构成威胁，政界人物应该在从政以及为华为工作之间作出选择，不可能两者得兼。”

法国情报部门调查北京渗透方式

欧盟内部正在对与北京关系过于紧密的政界人物展开调查，法国情报部门（DGSI）同样密切跟踪与中国有关的集体与个人，并且追捕了多名嫌犯。

法国情报部门在2018年撰写了一份长达六页的秘密文件，警告法国的科研部门面临来自的中国的严重盗窃威胁。中国的研究人员无论是出于自愿还是由于压力纷纷承诺为北京窃取科研情报，文件特别指出，法国西部的布列塔尼地区是北京瞄准的一大目标。布列塔尼是法国的国防，电信以及海洋生物研究中心，文件指出，布列塔尼研究海洋资源的公司Ifremer 受到北京的高度关注，北京试图摄取科研成果，为未来开发南中国海的所用。

布列塔尼开设了法国第一个孔子学院，孔子学院的中文教师都来自中国国内汉办，他们在出国之前签署了千篇一律的工作合同，不能谈及包括西藏，台湾以及天安门事件等敏感议题。孔子学院的中方领导人拒绝接受外国媒体的采访。孔子学院的图书馆中都是一些经过精选的杂志。法国人权组织揭露孔子学院干预法国教育部门，呼吁关闭所有在法国的孔子学院。除了法国的孔子学院，报道介绍了欧洲尤其时布鲁塞尔的孔子学院如何成为官方物色招聘为北京办事的人员的据点。

北京如何收购好莱坞

报道介绍了北京如何通过多次收购好莱坞的制片公司而影响好莱坞影片的拍摄，2012年中国万达集团以26亿美元收购AMC影片商业链，2016年，万达以35亿美元收购拍摄蝙蝠侠的著名制片公司Legandary， 2017年，著名的Paramont 制片厂将其股份的四分之一出售给中国的一家国营公司，通过上述资金投入，北京试图掌控对好莱坞影片的掌控权。

曾经与中方合作了十多年的好莱坞制片商Chris Fenton 近期推出新书“给龙喂食”，揭露好莱坞的制片商，演员如何在北京的压力之下作出让步。据他介绍，好莱坞制片商首先要考虑的是影片是否能够经得起审查，所有涉及西藏，人权等议题的影片都不能拍摄，如果影片试图在中国播放的话。好莱坞著名影星Richard Gir 就因为与达赖喇嘛关系紧密而遭到排斥。他说，今天的影片故事情节必须受到北京的审查。

美国非政府组织美国笔会Pen Americain谴责好莱坞为了符合北京的审查标准自觉地对其画面进行过滤，删除修改任何可能使北京不高兴地内容，例如，台湾的或者日本的国旗。

报道还指出越来越多的联合国机构的领导位置被北京占据。最后，中国驻法大使卢沙野就上述议题回答了法国电视二台记者的回答。就新疆维族议题，卢沙野脸色平静地回答说，中国的维族人生活在和平与幸福之中。