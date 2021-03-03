法国医院被列入新冠病毒感染温床的名单不断加长

在法国，成为新冠病毒感染温床的各医院名单在不断的加长。 现在，新冠病毒已成了法国医院的《院内感染》案例的主要原因。

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根据统计，2020年，新冠病毒成为法国排名第一的医院院内感染病毒，远超过医疗机构中所有其他感染病的病毒。这是一个至今尚未被化解的现象。这是费加罗报指出的。自去年12月底以来，法国许多医疗机构一直是新冠感染的温床，例如北部的迪耶普（Dieppe）医院，至今年1月底，有140多名医疗工作人员和123名患者感染了该病毒，导致该地区的紧张局势加剧。根据该院的管理层表示，这导致医院人手非常紧张，而且一些非紧急的医疗手术被推迟了“接近40％”案例。

法国住院卫生协会的主席甘德巴斯田指出，如果根据传染病专家的说法，最近几天情况似乎稳定下来，但“这在法国各地仍然令人担忧”。

根据法国公共健康局(SpF)指出，院内感染自发生率较高的如：大巴黎地区（Île-de-France）、奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区（Auvergne-Rhône-Alpes）、普罗旺斯蔚蓝海岸（Provence-Alpes-Côted'Azur）以及上法兰西（Hauts-de-France）等地区，仅这些地区自己的医院，自去年9月以来，就上报有上千起的院内感染新冠病毒案例病例。

根据法国卫生单位在2020年1月，至2021年2月14日之间总共鉴定统计出有44401例是在医院内感染新冠的病例，其中有26 839名是原本住在医院里面的病人，其中有186人死亡。 17.552是医疗工作人员，10名是到医院探病者。