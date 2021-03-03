法国学界警惕中国渗透 斯堡名伦理官辞职

法国“重点周刊”即”le Point“2月26日揭露中国政府把触角伸进大学与社会，引发哗然，斯特拉斯堡大学前法学院长梅斯特随即辞职。

广告 继续浏览后续

据中央社报道，法国“重点周刊””le Point“上月26日揭露中国政府把触角伸进大学与社会，引发譁然，斯堡大学前法学院长梅斯特随即辞职。中国驻法使馆试图止血，1日张贴新疆宣传影片，却引来负面效果。

据”le Point“指出，法国斯特拉斯堡大学前法学院院长梅斯特（Christian Mestre）不仅曾公开为中国集中营政策背书，更透过孔子学院与中国往来密切，甚至影响该区与中国的投资合作，包含可能推动华为于斯特拉斯堡近郊设厂。

中央社指，根据环球时报说，梅斯特2019年在中国参与研讨会时，公开指出维族穆斯林少数族群“并非入监，而是上强制性职训课程”。梅斯特曾向环球时报表示，新疆恐怖攻击威胁严峻，教育营是避免恐怖主义滋长的答案，希望法国与欧洲国家能向新疆学习。

梅斯特为知名学者，也是斯特拉斯堡欧洲城市共同体（Eurométropole de strasbourg）的伦理官，负责监督官员风纪与利益冲突。该报道引发轩然大波，梅斯特随即声明辞去伦理官一职。

法国策略研究基金会（FRS）研究员波恩达兹（Antoine Bondaz）接受法国3台（France 3）专访时表示，“报道并非只是在揭露北京在斯堡大学的影响力，而是在所有大学内，都透过部分教授或上层进行影响”。据波恩达兹（Antoine Bondaz）指出，北京过去几年来在世界各地都尝试影响民间社会的意见领袖。梅斯特是法国的一个例子，但还有其他案例，例如法国学者兼记者维瓦斯（Maxime Vivas）。“目的就是要说服国内外民众有人支持共产党，并在国外创造有益于中国利益的网络，向发展中国家呈现反对西方模式的观点”。波恩达兹强调，并非要终止和中国的合作，而是要更注意评估法中在学术研究合作中可能会带来的风险。

揭露事件的驻亚洲特派佛洛赫斯（Jérémy André Florès）接受法媒专访时表示，这不是学者或研究员的问题，就算有也只是道德瑕疵。错误在于当权者没有框架并订立法条，如海外活动的收入申报等。

据该报道，中国驻斯特拉斯堡总领馆对重点周刊”le Point“的报道提出驳斥，表示反华势力滥用媒体影响力，“对正常开展人文领域交流合作的相关人员进行舆论攻击，意在制造寒蝉效应”，并呼吁“法国个别政党切勿偏听偏信，传播所谓‘新疆种族灭绝论’”，切勿“妄议他国内政、干涉他国内政”。中国驻法大使馆更于1日在推特帐号上张贴新疆政策宣传动画短片企图止血，文字写道：“所谓新疆的‘强迫劳动’是诽谤中国的闹剧”。影片内容表示，在共产党的政策下，维吾尔族不但可以自由选择职业，生活与薪资水准更大幅提升，却因美国制裁中国棉花而导致维族人民失业。

影片张贴后引发政治人物抨击，更有大批网友表示不可置信，一天之内已有近4000个转推，几乎一面倒为负面评论。

欧洲议会安全与国防小组委员会主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）转推时写道：“一、折磨维吾尔人民；二、没有真实反映新疆现况；三、把外界当成睡前要听故事的小朋友。真的，共产党一次全中。”欧洲议会国际贸易委员会副主席维德伦（Marie Pierre Vedrenne）批评，“中国驻法使馆这支宣传影片达到否定与羞耻的新高峰。欧盟应该要有所反应并提醒，想进入欧洲市场有代价：尊重我们的标准与价值。”

伊斯兰议题顾问凯耶（Romain Caillet）则以嘲讽口吻表示，“不只做这支宣传影片的人是白痴，而且他们还以为我们比他们更白痴”。

中央社说，继法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）24日在日内瓦联合国人权理事会谴责中国对维吾尔人采取“制度性压迫”，以及总统马克龙（Emmanuel Macron）25日和习近平通话疑似未提及维族人权问题后，新疆教育集中营议题在法国舆论仍持续延烧发酵。