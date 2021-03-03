法国最高视听委员会今讨论CGTN复播

2月4日起，因被吊销执照，中国国际电视台CGTN失去了其在欧洲的重要立足点英国。因英国是欧洲大陆电视播放协议(CETT)的签署方，中国国际电视台辗转寻求以其他成员国为跳板，在英国复出。

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3月3日星期三，法国最高视听委员会举行全会，对中国国际电视台通过法国复播的事宜进行讨论，决定此事是否属于该委员会的能力范畴。

中国国际电视台曾在去年12月致信法国最高视听委员会，询问过此事的可行性。事实上，通过法国，恢复在英国的播放，在法理技术层面上没有任何问题，法国视听委员会表示，为此中国国际电视台只需要满足两个技术条件：通过法国的卫星播放，以及信号从法国发送，立场问题则不属于强制条件。从这一角度来说，中国国际电视台满足条件。

2018年以来，非政府组织“保护守卫者”频繁针对中国国际电视台，发出投诉信，并成功地在拉芒什海峡的另一头令决策者信服中国国际电视台隶属于中国共产党。在给法国最高视听委员会的一封信中，这个组织重提2019年的香港示威，称当时中国国际电视台播出了“被强迫忏悔的记者，律师，非政府组织成员等人”。然而，法国的法律并不禁止由国家控制的电视机构在法国播放。不过，有广播电视领域咨询公司表示，就算得到法国最高视听委员会的“祝福”，中国国际电视台想要以此恢复在英国的播放仍然不大可能，因为就算有泛欧洲协议，但如果签字国想从其他方面施加限制，并不难。