法国专门审判政府廉洁等司法案的共和国法庭今天对长达25年的巴拉迪尔总统选举非法集资案作出判决，巴拉迪尔因证据不足而免受刑罚，受无罪开释。但同案的前国防部长雷奥塔则领刑两年缓刑，缴罚款10万欧，理由是涉罪合伙滥用公款。

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这是法国司法审理卡拉奇恐怖袭击案中的司法案，案审引发时任法国总理巴拉迪尔投身竞选总统，涉嫌非法集资助选，非法资金被指控通过新造行政喻令从已成贩售军火合同中抽头，违规用于巴拉迪尔总统竞选经费。这一案中案历经25年。

根据共和国法庭，没有证据显示巴拉迪尔的竞选经费案多出的1025万法郎，是来自法国与巴基斯坦和沙特阿拉伯等国合同抽头，因此指控巴拉迪尔作弊无效。此一怀疑与指控首先于巴拉迪尔1995年竞选总统失败仅3天后就问世。

共和国法庭由3名大法官和12名议员组成。巴拉迪尔与雷奥塔均没有出庭。巴拉迪尔今年91岁，雷奥塔今年则78岁。

据巴拉迪尔的律师说，共和国法庭做出重要判决，巴拉迪尔终于获得清白。

法国共和国法庭指没有证据表明巴拉迪尔下令编制军火售案抽头。

巴拉迪尔受指控竞选非法经费成案只是在2010年，法国调查2002年在巴基斯坦卡拉奇法国军舰潜艇造船局11名专家遭到炸弹袭击丧生案时被牵扯出。

消息没有解释巴拉迪尔竞选经费多出的1025万法郎的来源，以及雷奥塔滥用公款罪行细节。