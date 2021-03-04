【视频】控制疫情法国再推新措施 大巴黎或免于周末封禁 外省叫不平

法国总理让 卡斯泰周四将再宣布遏制疫情的新措施

法国总理让 卡斯泰周四下午6点将再次主持进行记者会，公布政府遏制新冠疫情的新措施。法国全国目前二十个省区处于疫情高警戒，其中十九个将可能实施新的严格防疫措施。据官方消息人士称，大巴黎（法兰西岛）地区应不会采取周末封禁措施。

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法国疫情持续严峻，医院系统仍处于紧张高负荷，同时不同地区疫情存在差异。面对疫情，政府希望通过加速疫苗接种和强化疫情严重地区限制措施两方面结合控制疫情。总统马克龙上周一表示，法国人生活恢复正常可能还需要四到六周的时间。

周三法国单日共记录近27,000例新冠感染病例，死亡300多例。自疫情爆发以来法国因新冠死亡人数以达到共87542人。

目前法国全国仍在实行每天晚上6点起的宵禁措施。受疫情影响特别严重的尼斯（Alpes-Maritimes）和敦刻尔克（North）等大城市则即将进入第二个周末禁足，即3月5日下午6点至3月8日上午6点。

总理让 卡斯泰和卫生部长韦兰本周四下午将举行新闻发布会。公布政府新的措施，据官方消息，在即将实施周末封禁的地区中，包括西北部的加来海峡省（Pas-de-Calais），但大巴黎地区（法兰西岛）应不会被列入周末封禁的省区。

加来海峡与其他19个省（其中含大巴黎地区的8个省）被列入疫情高警戒状态名单。对于大巴黎地区可能免于实施周末封禁，加来海峡省Touquet市长表示不理解，并强烈批评这一措施的不一致。

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