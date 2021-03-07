塞尔日·达索长子-奥利维耶·达索(Olivier Dassault) 坠机身亡

法国瓦兹省议员奥利维耶·达索(Olivier Dassault) 3月7日私人飞机坠毁不幸身亡，与他同行的驾驶员同机遇难。遇难地点在法国西北部多维尔(Deauville)和翁弗勒尔( Honfleur)附近的小城图克(Touques)，享年69岁。检方和航空运输队已经对飞机失事展开调查。

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奥利维耶·达索是军用飞机制造商塞尔日·达索的长子。他1951年出生在巴黎西部郊区布洛涅-比扬古尔(Boulogne-Billancourt)。他是瓦兹省地方议员，属传统右派-法国共和党（Les Républicains，简称LR）政治家庭。

奥利维耶·达索偏重理科。1974年已成为空军学院的工程师；1976获得数学硕士学位；1980年获取商业信息学博士学位。

1986年，他父亲塞尔日病逝后，已担任瓦兹地方议员的奥利维耶·达索以避嫌“利益冲突”，把职位让给了妹妹玛丽-海伦·哈伯特(Marie-Hélène Habert)。

上个星期五，法国总理卡斯泰和内政部长热拉尔德·达尔马宁还曾和奥利维耶·达索在瓦兹省见过面。

他不幸坠机遇难后，法国总统马克龙发推，悼念这位航空工业先驱。法国总统写道：奥利维耶·达索热爱法兰西；他毕生以自己的聪智在为国家做贡献。法国总理让·卡斯泰（Jean Castex）称赞他的人道主义；称赞他是一位有远见的企业家、是为对国家有坚定承诺、有胆识的艺术家”

法国议会议长理查·费朗（Richard Ferrand）对奥利维耶·达索和家人表达哀悼之情。巴黎大区议会主席佩克雷斯(Valérie Pécresse)发推表示：我对这一残酷的消息表示震惊。 他多年积极投入到政治当中，在瓦兹省为地方发展做出了不可磨灭的贡献。“

2019年，奥利维耶·达索在福布斯全球亿万富豪榜排名272位。 2020年，以47亿美元财富位列《2020福布斯全球亿万富豪榜》第361位。