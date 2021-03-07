阿联酋阿布扎比卢浮宫博物馆的启示

在当前全球因应Covid-19卫生危机的大背景下，法国文化部表示，已看到了让博物馆重新开门接待参观者的一线曙光。阿联酋阿布扎比卢浮宫博物馆（Le Louvre Abu Dhabi）的做法就是一个现成例子。

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在法国，面对当前因应Covid-19卫生危机所采取的防疫措施，文化部长Roselyne Bachelot宣布，看到了可能让博物馆重新开门接待参观者的一线曙光。尽管，目前尚未提到任何具体的日期，但如何才能实现这一目标？阿联酋阿布扎比卢浮宫博物馆的做法可以为解决问题提供启示。

本台RFI法文网周日（2021年3月7日）刊出记者Nicolas Keraudren的长篇采访报导，在此予以着重介绍。

Image d'archive RFI : La nouvelle ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot (I) et l'ancien ministre Franck Riester, participent à une cérémonie au ministère de la Culture suite à la réorganisation du cabinet français, le 6 juillet 2020 à Paris © AFP 法新社

阿联酋阿布扎比卢浮宫博物馆是依据法国与阿联酋签署的一项双边协议于2017年落成开馆。这一文化机构自去年6月24日重新开放至今，卫生危机迫使博物馆重新思考与参观者之间的关系。

具体的做法是，在进入阿布扎比卢浮宫博物馆展厅前，游客需要出示在网上预订的ˎ标注了具体钟点的电子参观券。每位参观者的时间都受到控制。

在阿布扎比卢浮宫博物馆前，一位携带着自己孩子的阿联酋当地居民Seby John在接受记者采访时表示，这些措施让他感到安全。他说，预订参观券，可以控制馆内在某一时段里的游客人数。戴口罩是必须的，而且还有人监督。

Image d'archive RFI : An Iranian artefact in the Louvre Abu Dhabi © fa.rfi.fr 法广

在阿联酋，今年以来，当局统计到的感染Covid-19病毒新确诊案例大约是每天3000宗。这几乎是去年每天统计数字的三倍。阿联酋现在指望通过对民众开展大规模的疫苗接种行动，避免新的禁足措施，保持文化场所开放。

做检测已是常态

阿布扎比卢浮宫博物馆管理层对自己的团队人员也有严格的卫生要求。馆长Manuel Rabate在采访中表示，所有职员都做了检测。最初是每月一次，后来是每两周一次，现在是每周都做一次检测。此外，馆内人员的疫苗接种率十分高。

疫情期间设新展

尤其让文化界刮目相看的是，阿布扎比卢浮宫博物馆甚至还在2月17日发起了一个新的展览。这一名为« 抽象与书法 » （Abstraction et calligraphie）展览活动的合作方是巴黎蓬皮杜中心（le centre Pompidou de Paris）。

Image d'archive RFI : Des pêcheurs émiratis ont jeté leurs filets près du Louvre Abu Dhabi le jour de son ouverture au public © AFP 法新社

在去年春季的百日休馆期间，阿布扎比卢浮宫博物馆管理层思考着如何在疫情下吸引新的参观客。新内容包括每周组织免费参观博物馆建筑大穹顶的下方，新开了瑜伽课，以及划皮艇游览活动。

加速数字化转型

阿布扎比卢浮宫博物馆还加速向数字化转型，传统的导游图已被手机应用取代。此外，如果没有本次卫生危机，博物馆的网站上不会如此之快地推出新的数字化内容。