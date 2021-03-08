法2022大选民调马克龙险胜勒庞 极右派反对者未联手

2022年法国总统大选，根据一项民调结果显示，马克龙将险胜极右派国民联盟(RN)主席玛丽·勒庞。不过那些反对勒庞的选民，此次并未出现共同阵线联手反对的情况。

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根据哈里斯民调公司 替 Commstrat 公关集团 所做的一项调查显示，2022大选结果，现任总统马克龙将在第二轮投票中获胜，但其获票率与其极右派对手国民联盟 (RN)女候选人玛丽·勒庞的成绩非常接近，也就是：53％的选票对比47％。

根据周一由新一代数位报纸《观点报L'Opinion》公布的这项哈里斯民调公司替Commstrat所做的第二波民调结果确认了，2022大选，如果马克龙在第二轮投票中与玛丽·勒庞对决，马克龙将获胜。不过，两人的获票率非常接近。马克龙53％，马林47％。于1月底进行的第一轮民调结果，马克龙获票率曾为52% ，其对手马林获票率为48%。特别要指出的，该民调表明，大多数选民拒绝为了阻挡勒庞而票投马克龙。

而这种现象在《法兰西不服从党（La France insoumise）》的选民来说，特别明显。如果2022，马克龙与勒庞对峙，那么52%的梅朗雄支持者，表示拒绝投票从这两人当中选择一人。前所未见的，另外剩下会投票的48%梅朗雄的支持者，他们票投马克龙或勒庞的比率也是平分秋色。该民调因此强调指出，在2017年，只有四分之一的梅朗雄支持者曾经选择弃权。

民调显示：2022选情浮动性很强

根据同一调查显示，上法兰西大区主席哈维尔·贝特朗（Bertrand）的选民中有28％会选择伊曼纽尔·马克龙，有21％选择玛丽·勒庞。

就巴黎市长伊达尔戈（ Hidalgo）来说，她的支持者，在第二轮选举中有一半不会表态。她的支持者中有41％的选民表示将投票支持马克龙。而9％的选民将投票给玛丽·勒庞。唯一自己的支持者大部分表示将投票给马克龙的政党主席，是生态党的贾多特（Jadot），占了51％，而有5％他其支持者表示将票投国民联盟勒庞。

这项民调结果同意也显示了，法国极右派的国民联盟的玛丽·勒庞如今已巩固其基本盘：2017年投票支持她的选民中，有​​84％确认表示将在2022年再度票投玛丽·勒庞。