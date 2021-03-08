记者无国界组织 : 全球新闻行业中性别歧视普遍

2021年3月8日是国际妇女节，记者无国界组织公布最新报告显示全球新闻业中存在性别歧视现象，指出这对女性记者和新闻自由产生多种严重后果。

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新闻工作者中的女性歧视现象

记者无国界组织在3月8日妇女节这一天公布一份最新报告指出，在实地报道，在网络上，甚至在编辑部中都存在对女性记者不同程度的歧视现象。记者无国界组织的报告呈现的在新闻界中歧视现象对女性记者和新闻自由造成多重后果。

该非政府组织在112个国家进行调查后警告说，无论是传统的在实地进行报道，或者在网络上，甚至在编辑部这个本应该受到保护的地方都存在歧视现象，而且非常普遍。

有特约记者和不同专长记者们参加了该非政府组织的调查，展示了女性记者面临的不平等行为，有歧视，侮辱，性骚扰，触摸，有口头或者身体上的侵犯，包括言语中的强奸威胁甚至强奸行为，就是身为一名女性记者或受到双重压力，不仅有从事记者工作的职业危险，而且还有基于性别不同的歧视，甚至是暴力。

普遍存在的歧视现象

参加调查的女性记者中73％认为暴力现象无处不在，从互联网和社交网络开始，众多网络专栏调查的女记者受侵害，例如印度专栏作家和调查员拉娜·阿尤布（Rana Ayyub）每天都收到强奸或者死亡的威胁。

36％的女性记者认为在实地调查同样存在歧视现象，例如在巴西，记者们发起了一场运动，目的是要回应那些未经允许就亲吻女记者的球队支持者。记者无国界组织指出在编辑部办公场所也存在歧视现象，如不久前法国的#MeToo运动和＃BalanceTaRédac试图打破法国新闻界的一些禁忌话题。

该报告还强调了针对女性的暴力行为不仅造成受害者，而且影响民众的知情权，例如让女性记者离开社交网络，一些记者进行自我审查，甚至辞职改行从事其他工作。

最后，记者无国界组织提出了一系列建议，例如如何应对这些歧视行动，举办具体应对歧视的培训，提供具体回应建议，甚至可建立“性别编辑”，主要负责处理有关“性别问题”的。据该组织表示，这会让女性记者不会错过针对妇女权利的重要调查，而且还避免了出于应对不恰当而生产的误会。

美国《纽约时报》已经于2017年首次创建“性别编辑”。在西班牙，安娜·雷克纳·阿吉拉尔（Ana Requena Aguilar）则在网上报纸《 El Diario》中担任这一职务。在法国布雷杜（Lénaïg Bredoux）在调查媒体Mediapart担任这个工作。

接受电视采访的女性专家少

另外，法国高级视听理事会和法国视听协会此前的调查显示，在新冠疫情期间法国视听行业出镜的专家多为男性，占80 %，女性甚少。

法国高级视听理事会对6个电视频道和两个广播电台调查显示女性专家仅占20 %。

分析指出与健康有关的问题在去年3到5月疫情禁足期间相对较多，而该领域的女性专家负责人在科学理事会中比例低。尽管在法国巴斯德研究所，法国国家健康与医学研究院（INSERM）和法国农业科学研究院 (INRA)不存在男女研究员的失调问题，但是在新冠疫情禁足期间被电视台采访的女性与男性专家的比例为1比14。

法国高级视听理事会成员卡洛琳娜贝斯表示责任要由媒体和科学研究院分别承担，媒体应该做得更好，同样在科学领域需要更多女性参与，如鼓励研究院推荐更多女性专家参加访谈节目，当然也存在一些女性自我审查的倾向。

法国视听协会的调查显示根据银屏上的字幕分析如医生，企业家等显示权威的词汇经常以男性为主，到达77 %，远远高于女性。