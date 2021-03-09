法国启动大规模医疗系统投资

法国总理卡斯泰和卫生部长韦兰周二到访卢瓦河畔的科讷库尔医院，启动名为 “塞居尔”的改革计划，也是法国政府针对医疗系统的大规模投资和升级计划的部署。政府计划在10年内预计投资高达190亿欧元，今年对医院投资为33亿欧元。区域卫生部门主要负责执行这些措施。

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法国总理卡斯泰和卫生部长韦兰今天到访卢瓦河畔的科讷库尔医院，启动政府针对医院的大规模投资和升级计划的部署，就是政府计划到2030年针对医疗系统投资高达190亿欧元，今年对医院投资将达到33亿欧元，明年为32亿欧元。

在新冠疫情给法国公共卫生系统带来严峻挑战后，法国政府从去年6月开始名为 “塞居尔”改革计划，主要针对医院的资金和运营这两方面，也包括照顾老年人的城市卫生机构和公共卫生系统协调等。

本次政府在卢瓦河畔的科讷库尔医院投资为4千5百万欧元，不仅包括医院也包括该地区的医疗系统。

这也是“塞居尔”改革计划的一个特点，就是不仅仅以医院为中心，而是“着眼于该地区的所有医疗问题”。相关的投资计划由区域卫生部门负责执行，并且由医生，科学家和工程师组成的专家小组进行协作。

法国政府强调本次是针对公共卫生系统的巨大规模的投资，而且政府希望给医院一些僵化的工作制度进行松绑。