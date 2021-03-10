大巴黎地区疫情正飙升 医院床位紧绷

大巴黎地区议会主席瓦莱丽.佩雷斯塞（Valérie Pécresse）担心该区《新冠疫情正在飙升》。她指出，面对这地区疫情恶化情势，“不排除增加其他限制性措施的可能”。不过，卫生总干事杰罗姆·所罗门（Jérôme Salomon）周二宣布，“ 巴黎大区还不必执行封锁限足令。”

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根据大巴黎地区议会主席佩雷斯塞的说法，大巴黎地区的疫情前景不佳。她在法国24小时新闻台BFM电视台节目上的讲话，对于该地区的卫健情况的发展显得非常担忧。

她强调指出，疫情的演变正在大巴黎地区向上飙升，那些公立医院正处于紧绷状态。

大巴黎地区的这位议会主席警告，就此刻来说，“不能排除采取增添其他限制性措施的可能”，“目前这种处境，什么手段都不应该排除，现今的主题是不要因第三波疫情到来而届时人仰马翻。”根据国家行政部门公布的一项分析报告肯定指出，加速接种疫苗以应对新冠疫情的上升。这名地区的领导人说：“我希望这些承诺是切实可靠的，并且把它付诸行动。”

佩雷斯塞向大巴黎地区居民发出一项呼吁，要他们应加倍的小心防范，并尽可能地居家工作。至于她本人则认为，政府应该大规模释出疫苗，她同时呼吁这个周末，并且要持续性地加速接种疫苗的步调。

巴黎大区卫生总干事杰罗姆·所罗门（Jérôme Salomon）周二宣布，“对巴黎大区还不必执行封锁限足令。这地区的疫情状况越来越令人担忧，特别是在加护病房的床位问题很紧张。他还说：“我们处于非常紧绷的情势，我们把病床空出来，每天紧紧盯住疫情的发展。

为了应对疫情危机对经济造成的后果。巴黎大区还将释出一个140亿欧元的计划，它将挹注到对所有相关的领域，例如在数位、交通、住宅或建筑等领域。该地区将针对中小企业而延长其弹性基金计划。佩雷斯塞进一步指出，在经济部长勒梅尔的批准下，巴黎大区凡需要援助的小企业，申请补助日期延后直到3月17日截止。

这名法国前任女部长还说，就业机会也应受到支持，《应该帮助那些在停滞产业的数十万大巴黎地区民众转型就业》，例如因疫情而受到极大冲击的观光领域的工作者。