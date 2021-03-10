法国观光业者开始准备新冠疫情后如何摆脱危机

在新冠病毒疫情风暴之后，如何摆脱旅游业的危机？这也是观光旅游业者们如今开始思考和面对的问题！

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与2019年相比，去年国际旅客流量下降了74％。就世界性范围的旅游业来说，航空交通流量 标志出深度的差异，也就是：国内旅游业形势良好，例如爱彼迎Airbnb等集团的营业模式得到了巩固，该领域的加速数字化将可继续使得相关业者的观光产业营业额能够更加快速反弹、回升。

根据近日发布的航空公司集团年度业绩，例如：法航-荷兰皇家集团联合航空公司，及IAG航空集团，还有酒店运营商雅歌集体以及万豪国际等酒店，加上其他上市的旅游业集团，例如：亿客行Expedia、预订控股集团Booking Holdings以及爱彼迎Airbnb等的旅游住宿集团都向我们证实了这一点，也就是：在这个如此多元化的世界中，商务旅行和休闲，传统经济和数字服务的彼此重叠、互相依赖，没有一家在去年新冠疫情当中能摆脱危机。而且这种企业崩溃危机是普遍性的，这也是前所未有的。

世界旅游组织（UNWTO）》已于1月底公布了第一份令人吃惊的数据报告，指出国际航线客运量与2019年相比结果，下降了74％，降至1990年代初的水平，这是总计所有旅行人次的结果，也就是2019年只有5亿人次。

航空流量全球普遍遭疫情破坏

除了这种普遍性的观察之外，新冠病毒大流行的影响还远远未趋向一致。从我们已经拥有的大量信息中，有一些观测可以微妙的证明这个被破坏的世界全景，然而目前却不断传出将有逐渐复苏的前景。的确，似乎最好的情况是：到了2023年，业务可以再度回转，回到危机前的局面，这在目前已成了共识。要知道，全球大部分的国家及地区都已经努力替自己人民进行新冠病毒疫苗的普遍接种。

如果说疫情危机的打击遍及世界各地，那么曾经是第一个传出有新冠病例、受到病毒影响的国家：中国，自2020年春季以来，经济就一直在回升，而欧洲经济却特别受到疫情打击的影响。的确，欧洲大陆的航空流量占据全球国际航线的很大一部分（根据UNWTO指出，它在2019年占了全球交通量的51％），因此业务也就自然是遭到严重的打击。其他还有因为亚洲及美洲旅客人数而连带受到的影响。而特别是在全球观光大城巴黎，这种旅游荒凉光景特别明显。

但是，如果不考虑某些旅游景点，那么观光旅游目的地的法国似乎由于国内需求仍然强劲而受到的损害有限，仍可以给与支撑。这就正如中国的复苏，和在美国酒店业，由于他们国内市场需求的强劲，可以解释其抗压力的原因。这些都占据他们国内观光市场的三分之二营业额，根据初步估计，（总计1800亿欧元）。

但根据法国Atout /法国法兰西银行初步数据显示，去年法国的国内观光营业额下降了31％，而外国观光客领域的营业额，同时也下降了56％。