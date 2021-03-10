程艾兰：“如果不再是'中央帝国'，对中国会非常由有益……”

汉学家，法兰西学院教授，程艾兰四十年来的工作使中国的知识宝库广为人知。但她始终不愿为中国的政权进行宣传。她主编了一套丛书“ 中国思想”。法国世界报对此撰文。 以下是文章内容。

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因新冠疫情而几乎空无一人的法兰西学院内，教室愈显清冷。汉学家程艾兰（Anne Cheng）女士自2008年以来，一直主讲中国知识史，并持续有力地解析围绕着对这一强国神话的感知，及其越来越强的存在感。她致力于清除人们眼中欧洲学者对亚洲形象的阐述——“东方主义”的残迹，虽然这种“东方主义”已经被无数次谴责，可是当有人坚持认为中国是比其他文明更激进时，它总是很活跃的。

程艾兰认为，这一差异，北京的独裁政权利用这一差异，使自己摆脱人权。在法国，知识分子试图“推销中国的相异性人”，而他们在中国遇到的成功又极大程度地困扰了他们。程女士对《书籍世界》解释说：“这种新东方主义主张中国有自己的文明，不需要以在其文化中没有作为借口，而需要民主。 ”

冷静的头脑和批判性的思维

相反，程艾兰的学术研究在于摆脱某种迷恋，无论好与坏，这种迷恋使很多西方学者在面对中国时都变得羞怯。因此，在面对标准简练的道德经时，老子的“道”吸引了一代又一代众多的哲学家，程艾兰保持了冷静的头脑和批判性的思维。这位汉学家称：“道德经让我很苦恼，因为没办法抓住它”。没有任何参考文献中可以找到它构思的蛛丝马迹。人们很容易忘记，道德经也是中国的第一个极权主义“法制”的直接灵感来源，它的第一个评论家韩非子就主张要用胡萝卜加大棒治理国家，现今的中国政府就是这样实施的，而毛泽东则参考了剩下的。这一古老的中国极权主义的目的就是使帝国的权力与道相符。在这里可以隐约地看到一种可怕的东西，只能忍受，如同一台机器不停地运转，就像恒星那样无可争议地在运动议。

这一解读引起了一些听众的“责骂”。程艾兰（Anne Cheng）笑者说，甚至给她自己带来了反华的声誉。可“如果我曾反华，那为什么我要嫁给一个华人呢？”她如是说，程艾兰的先生在2015年去世，两人携手30年，并生养抚育了两个女儿。“为什么会从事中国研究呢？”回答是：“我试图用一种对中国有益和健康的方式进行思考。但这对她来说除了“使中国不再以自我为中心”之外没有其他意义。因此，多年来，程艾兰一直致力于通过印度和日本知识分子的眼光来考虑这一问题。她说：“我认为，如果不再是这个'中央帝国'，那对中国会非常有益。”

拒绝``本质主义''和不依赖任何外国影响的自主发展的想法，程艾兰希望引发对文化传播的兴趣，文化传播禁止所有限制在``钢筋混凝土''中的身份。她本着这种精神，强调了佛教的重要性，佛教在公元一千年前就传入中国，与中国特有的道教或儒家思想潮流共存。程艾兰甚至对中国“传承”的神话提出异议，这一神话可追溯到五千年前，可在这一文明中最早的文字，出现在公元前1500年。

精英和包容的理想

程艾兰剖析传说的能力是从何而来的呢？那是来自生活和学习中具有的双重性，来自深受西方和中国古典文学的熏陶。程艾兰是作家程抱一（François Cheng）的女儿，在法国出生。但是父女两人与中国的关系却大不相同。程艾兰承认：“我们的轨迹在所有意义上都朝着相反的方向发展。我父亲的中国不是我看到的。他赞扬极富美感的中国，诗歌，书法，绘画，却丝毫不怀疑月亮背面的阴暗，极其残酷的一面。有一种对中国二十世纪的否定，是非常暴力的。 ”

程艾兰的母亲是位画家，1966年离开法国，“投身文化大革命”，可文革摧毁了她和她的伴侣。程艾兰十年没有母亲的消息。作为独生女，在郊区的廉租屋里长大，这位“好学生”实现了精英和包容的理想。她在预科结束后，她考入法国高等师范学校，同时继续学习中文课程。

25岁时，程艾兰出版了她的翻译作品——孔子的《论语》（Seuil，1981年）。她得到了她的一位老师，汉学家汉克·杰尔内（Jacques Gernet，1921-2018年）的公开赞誉。程艾兰对清醒传播文化的热情让她继续坚持了下去，出版了《中国思想史》（Seuil，1997年），以及美文出版社（Belles Lettres）出版，由她主编的“中国图书馆”丛书，丛书拥有约30个主题，她拥有10年的主编经验。

程艾兰表示，丛书的“出版范围扩展到所有中国古典书籍文献。这意味着可以回溯到公元前5世纪，直到20世纪初。包括韩文甚至日文的书名，还希望添上越南文的书名。因为这些国家的著名学者使用古文作为表达语言”，她还补充说：“目标是为了让那些对中国了解甚少，或是一无所知，还声称没什么可阅读的法国知识分子闭嘴。我们向他们提供中国作家或是古典文学”。但是，她拒绝接受中国政府的赠款。就像程艾兰和其他人揭露的那样，中国通过孔子学院渗透进入法国大学。

中国“软实力”-“矛盾之词”

在程艾兰主编的《中国思想（ Penser en Chine）》这部新出版的集体著作中，她和她的合作者多次举例说明沉迷于“幻想世界帝国”的中国政府隐蔽闯入西方竞争的例子。程艾兰认为，zhe yu极力兜售其著名的中国软实力是个“矛盾之词”。当谈及对权力的迷恋时，这位汉学家知道如何讽刺，这种迷恋最终变成垃圾的本质：“我们发明了所谓的中国身份，实际上充其量是汉人的身份。这只是中国人口的一部分，此外，这个汉族身份不是只有一个。在中国身份证上表明了种族归属。当既不是满族，蒙古族也不是藏族时，那就是汉族。当精简所有内容后，剩下的就只有这些。回想一下，这种分类是斯大林主义时期开始的。人们全盘接受本质主义的理论，而这种理论还很新！ ”