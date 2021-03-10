中国文化在法国

程艾兰：“如果不再是'中央帝国'，对中国会非常由有益……”

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程艾兰 （Anne Cheng）.
程艾兰 （Anne Cheng）. © Collège de France
作者： 艾娃
15 分钟

汉学家，法兰西学院教授，程艾兰四十年来的工作使中国的知识宝库广为人知。但她始终不愿为中国的政权进行宣传。她主编了一套丛书“ 中国思想”。法国世界报对此撰文。 以下是文章内容。

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因新冠疫情而几乎空无一人的法兰西学院内，教室愈显清冷。汉学家程艾兰（Anne Cheng）女士自2008年以来，一直主讲中国知识史，并持续有力地解析围绕着对这一强国神话的感知，及其越来越强的存在感。她致力于清除人们眼中欧洲学者对亚洲形象的阐述——“东方主义的残迹，虽然这种东方主义已经被无数次谴责，可是当有人坚持认为中国是比其他文明更激进时，它总是很活跃的。

程艾兰认为，这一差异，北京的独裁政权利用这一差异，使自己摆脱人权。在法国，知识分子试图推销中国的相异性人，而他们在中国遇到的成功又极大程度地困扰了他们。程女士对《书籍世界》解释说：这种新东方主义主张中国有自己的文明，不需要以在其文化中没有作为借口，而需要民主。

冷静的头脑和批判性的思维

相反，程艾兰的学术研究在于摆脱某种迷恋，无论好与坏，这种迷恋使很多西方学者在面对中国时都变得羞怯。因此，在面对标准简练的道德经时，老子的吸引了一代又一代众多的哲学家，程艾兰保持了冷静的头脑和批判性的思维。这位汉学家称：道德经让我很苦恼，因为没办法抓住它。没有任何参考文献中可以找到它构思的蛛丝马迹。人们很容易忘记，道德经也是中国的第一个极权主义法制的直接灵感来源，它的第一个评论家韩非子就主张要用胡萝卜加大棒治理国家，现今的中国政府就是这样实施的，而毛泽东则参考了剩下的。这一古老的中国极权主义的目的就是使帝国的权力与道相符。在这里可以隐约地看到一种可怕的东西，只能忍受，如同一台机器不停地运转，就像恒星那样无可争议地在运动议。

这一解读引起了一些听众的责骂。程艾兰（Anne Cheng）笑者说，甚至给她自己带来了反华的声誉。可如果我曾反华，那为什么我要嫁给一个华人呢？她如是说，程艾兰的先生在2015年去世，两人携手30年，并生养抚育了两个女儿。为什么会从事中国研究呢？回答是：我试图用一种对中国有益和健康的方式进行思考。但这对她来说除了使中国不再以自我为中心之外没有其他意义。因此，多年来，程艾兰一直致力于通过印度和日本知识分子的眼光来考虑这一问题。她说：我认为，如果不再是这个'中央帝国'，那对中国会非常有益。”

拒绝``本质主义''和不依赖任何外国影响的自主发展的想法，程艾兰希望引发对文化传播的兴趣，文化传播禁止所有限制在``钢筋混凝土''中的身份。她本着这种精神，强调了佛教的重要性，佛教在公元一千年前就传入中国，与中国特有的道教或儒家思想潮流共存。程艾兰甚至对中国传承的神话提出异议，这一神话可追溯到五千年前，可在这一文明中最早的文字，出现在公元前1500年。

精英和包容的理想

程艾兰剖析传说的能力是从何而来的呢？那是来自生活和学习中具有的双重性，来自深受西方和中国古典文学的熏陶。程艾兰是作家程抱一（François Cheng）的女儿，在法国出生。但是父女两人与中国的关系却大不相同。程艾兰承认：我们的轨迹在所有意义上都朝着相反的方向发展。我父亲的中国不是我看到的。他赞扬极富美感的中国，诗歌，书法，绘画，却丝毫不怀疑月亮背面的阴暗，极其残酷的一面。有一种对中国二十世纪的否定，是非常暴力的。

程艾兰的母亲是位画家，1966年离开法国，投身文化大革命，可文革摧毁了她和她的伴侣。程艾兰十年没有母亲的消息。作为独生女，在郊区的廉租屋里长大，这位好学生实现了精英和包容的理想。她在预科结束后，她考入法国高等师范学校，同时继续学习中文课程。

25岁时，程艾兰出版了她的翻译作品——孔子的《论语》（Seuil1981年）。她得到了她的一位老师，汉学家汉克·杰尔内（Jacques Gernet1921-2018年）的公开赞誉。程艾兰对清醒传播文化的热情让她继续坚持了下去，出版了《中国思想史》（Seuil1997年），以及美文出版社（Belles Lettres）出版，由她主编的中国图书馆丛书，丛书拥有约30个主题，她拥有10年的主编经验。

程艾兰表示，丛书的出版范围扩展到所有中国古典书籍文献。这意味着可以回溯到公元前5世纪，直到20世纪初。包括韩文甚至日文的书名，还希望添上越南文的书名。因为这些国家的著名学者使用古文作为表达语言，她还补充说：目标是为了让那些对中国了解甚少，或是一无所知，还声称没什么可阅读的法国知识分子闭嘴。我们向他们提供中国作家或是古典文学。但是，她拒绝接受中国政府的赠款。就像程艾兰和其他人揭露的那样，中国通过孔子学院渗透进入法国大学。

中国“软实力”-“矛盾之词

在程艾兰主编的《中国思想（ Penser en Chine）》这部新出版的集体著作中，她和她的合作者多次举例说明沉迷于幻想世界帝国的中国政府隐蔽闯入西方竞争的例子。程艾兰认为，zhe yu极力兜售其著名的中国软实力是个矛盾之词。当谈及对权力的迷恋时，这位汉学家知道如何讽刺，这种迷恋最终变成垃圾的本质：我们发明了所谓的中国身份，实际上充其量是汉人的身份。这只是中国人口的一部分，此外，这个汉族身份不是只有一个。在中国身份证上表明了种族归属。当既不是满族，蒙古族也不是藏族时，那就是汉族。当精简所有内容后，剩下的就只有这些。回想一下，这种分类是斯大林主义时期开始的。人们全盘接受本质主义的理论，而这种理论还很新！

 

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