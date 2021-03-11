法国经济应该在2021年初恢复增长，但就业形势将恶化

受益于法国政府没有采取严格的封锁措施，法国经济在2021年初应该会恢复增长，但是，经济的复苏将是渐进的，并且仍有可能会随着疫情的发展而变化。与此同时，法国的就业状况则并不会立即得到改善。

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根据法国国家经济统计研究所（INSEE）周四发布的预测，法国GDP在2020年历史性地下降8.2％之后，预计今年第一季度会增长大约1％，比先前的预测1.5％要低。

如果从4月中旬开始，法国的疫情会有所改善的话，而且随着疫苗接种的普及，某些限制措施会被取消的话，法国经济在第二季度的增长可能会再次达到1％。

上星期，法兰西银行已经表示，它预计第一季度法国GDP将“小幅增长”，即使法国经济仍低于危机前的水平。

根据法国国家经济统计研究所，第一季度的法国GDP将比疫情爆发前2019年年底的水平低4％。

法国国家经济统计研究所强调，今年年中的时候，即使今年下半年法国的经济增长率为零，法国今年全年的经济增长率也会达到大约5.5％。

不过，法国政府并没有完全取胜。第一季度的就业前景相当不利，特别是在服务业。法国国家经济统计研究所预计，第一季度将减少9万1千个工作岗位，失业率将从2020年底的8％上升到8.5％。