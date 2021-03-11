福岛核事故十周年：法国民调继续支持国家核能计划

日本福岛核电站10年前在大地震中被毁坏，发生核泄漏，污染环境和海洋，加剧人们对核能的担忧。但10年后的今天，法国人仍支持以核能为主的国家能源政策。目前核能在法国全部发电中占比70%。

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法国传统右翼报纸《费加罗》报从昨天3月10日上午开始在推特上就法国应否继续现行的核能计划，进行持续24小时的民调。在这个民调截至之前两个小时，有1351人回答了问题，其中81.8%的人赞成法国继续实施以核能为主的能源计划。

对于福岛核电事故后，当地儿童癌症比例增高的说法，法国古典音乐台今天早晨引述消息说，这个说法与事实不符，因为后来发现，超高精密仪器测出的儿童甲状腺增生的比例，并不比其他地区高，而且属于自然良性症状。

目前法国核电能源在全部发电量中占比超过70%。2019年，法国运行中的核反应堆有58座，均由法国国家掌控的电力公司负责管理。

不过，随着生态运动和绿色能源概念的兴起，法国正在考虑逐渐降低核能的比重，计划在2035年之前，逐渐关掉一些老旧核电站，争取将核能发电的比重，从目前的70%降低到50%。