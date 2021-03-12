法国批准使用强生疫苗

在欧盟批准强生新冠疫苗的第二天，法国健康监管高级委员会（HAS）于3月12日星期五批准了在法国使用强生疫苗。法国健康监管高级委员会同时建议，在疫情“特别活跃”的地区，“优先”使用这一疫苗。

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法国健康监管高级委员会主席Dominique Le Guludec在新闻发布会上强调，强生疫苗具有“完全让人满意的效果”，她认为，只需要注射一针的这一美国疫苗“可以适用于18岁以上的人”，包括65岁以上的人群，不管他们是不是风险人群，都可以避免新冠重症的出现。

强生疫苗是法国批准的对付新冠病毒的第四个疫苗。之前，法国已经批准了辉瑞疫苗，莫德纳疫苗以及阿斯利康/牛津疫苗，这三种疫苗都需要打两针，而强生疫苗只需要打一针。

鉴于强生疫苗是“一个单剂量疫苗”，而且它使用起来非常方便，强生疫苗是单剂量包装，可以在冰箱中保存3个月的时间，拿出来就可以使用，所以，法国健康监管高级委员会建议，强生疫苗可以“优先在疫情特别活跃的地区或者是有必要加快疫苗接种的地区使用。”

根据这一法国健康监管机构，强生疫苗的另一个优点是，“根据迄今可以获得的数据，强生疫苗对南非和巴西变种病毒也有持久的效力，在这些菌株活跃的地区，强生疫苗有特别的优势”。

预计法国从4月份开始可以拿到强生疫苗。