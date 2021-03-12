法国疫苗接种真正现况如何？

根据《英国医学杂志》3月10日发表的一项针对54,908人所做的调研数据显示，英国变种病毒的致命性比传统新冠病毒高出32％至104％。当然，这一调研数据调查对象的人数应该只算是一小撮。在一些法国民众对疫苗接种犹豫不决，以及法国在疫苗策略上的迟缓，甚至已引起总统马克龙的微词。根据法国当局，法国若要在8月中旬之前完成80％的法国人口接种疫苗，必须平均每天能够完成700,000剂的注射。但数据指出，3月1日的那一周，平均每天完成的疫苗注射仅为172,000剂。

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根据法国观点杂志刊登的这项调研的作者指出，在检测到的1,000例病例中，平均致死率为4.1人，而传统新冠病毒的致死率死为2.5人，其增加率相当于64％。根据埃克塞特大学和布里斯托尔大学的研究人员所结论指出：我们认为，没有理由认为该结果仅适用于英国”。

这也就是接种疫苗对于能够预防这种疾病以及恢复正常生活的重要性。当然，自3月5日起，行政单位有些微的加速接种疫苗的速度。但是，根据我们本周出刊的重点杂志公布我们的计算结果指出，如果要在8月中旬之前，完成80％的法国人口接种疫苗，则必须每天能够完成700,000剂疫苗的注射。而三月一日的那一周，平均每天完成172,000剂。

根据观点杂志随时更新的全球疫苗注射图表，可以让人们进行和其他国家比较。那么法国呢？成绩是中等。如果说法国执行注射的疫苗数量胜过罗马尼亚的187万剂、加拿大的254万剂、波兰的409万剂。但法国的注射数量低于土耳其的1022万剂、印度的2437万剂、英国的2377万剂、甚或美国的9369万剂。

经过更仔细地审视每100名居民完成施打的剂量，我们发现，迄今为止，法国是平均每100人当中，施打了9.15剂。法国人民受保护的程度比不上下列一些国家的人民，例如以色列平均（103.7剂）、塞舌尔（85.89剂）、阿拉伯联合酋长国（63.95剂）。就全球施打疫苗计量数来看，法国排名第37位，其表现不及西班牙的每100居民人口施打了10.37剂，德国的9.74剂，甚至输给意大利的9.56剂。截至3月9日，法国施打新冠疫苗数量的水平低于欧盟的平均标准：9.82剂。

由强生公司(Johnson & Johnson)的欧洲子公司提供的强生（Janssen）抗新冠病毒疫苗，于3月11日获得了欧洲药品管理局的批准。如果强生疫苗在法国上路后，是否会改变游戏规则呢？而且强生疫苗只需施打一剂就够了。

在新冠疫情上来看，全法国，以7天一算的每日平均确诊人数保持稳定，也就是：自2月24日以来，每天确诊人数大约在21,000例左右而变化。而完成检测的数量也保持稳定。检测呈阳性的比率也稳定在7.3％。不过，住入加护病房的占床率继续上升。3月10日，总共有3918名新冠病毒病患住进加护病房，比一周前增加了300人。在大巴黎地区及上法德西大区，将筹组移轉病人的工作。新冠病毒疫情战尚未结束。