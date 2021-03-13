法议员致信最高视听委员会主席关切CGTN复播决定

法国国民议会文化事务和教育委员会副主席、法国共和党人勒基普（Constance Le Grip）3月9日，向法国最高视听委员会（CSA）主席迈斯特（Roch-Olivier Maistre）致信，就该委员会日前宣布通过中国官媒环球电视网（CGTN）的播放执照申请，使其重新获得在法国和欧洲的播放权表示担忧。

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勒基普在信中回顾了英国通讯管理局 (Ofcom) 今年2月根据英国法律撤销CGTN牌照相关事件发展，及围绕其相关的人权等顾虑后，向法国最高视听委员会（CSA）主席质问道，“我想问您，3月3日关于CGTN的决定是在什么条件下，经过什么内部辩论(如果有的话)作出的，以及在我们所知道的政治和地缘政治背景下，在尊重法治和民主多元化的基本权利方面，CSA将对中国公共电视频道保持何种程度的警惕？”她并于12日通过推特介绍指，“我写信给CSA的迈斯特主席，表达我对委员会关于中国全球电视网的决定的关注，该决定将允许中国官方电视台继续在欧洲播放。”

不久后，迈斯特通过推特回应称，“议员女士，我很自然地会回答您。但在等等答复之前，下面是CSA在3月3日发布的与此主题相关的新闻稿。我当然可以为您服务。”该新闻稿称，“由于英国脱欧，以及英国通讯管理局根据英国法律撤销CGTN牌照，CGTN负责人向委员会接洽，请求认证其播放符合欧洲法律与法国规范。CSA予以认可”。新闻稿称，“自2016年以来，CGTN频道已在欧洲通过法国运营商Eutelsat的卫星进行广播。到目前为止，该频道已归英国监管机构Ofcom管辖。一方面，由于英国退欧，另一方面，Ofcom根据英国法律撤销了对该频道的许可，CGTN官员请CSA确认该服务现已归入法国的管辖权，适用欧洲法律。CSA证实了这一解释。”

新闻稿称，“法国法律没有规定在法国管辖范围内通过卫星广播的欧洲以外频道的广播授权或事先达成协议。这些频道可以自由广播，而无需事先手续，但要遵守视听通信方面适用的法国法律。”新闻稿称，“因此，它们受制于1986年9月30日有关通讯自由的法律，该法律禁止煽动仇恨和暴力，并保证尊重人的尊严以及诚实，独立和信息多元化。严重违反其中一些原则已导致CSA通知Eutelsat停止播放欧洲以外的频道。根据其任务，CSA将特别注意确保CGTN确保遵守这些法律要求。”