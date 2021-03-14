法国Covid住院患者为何越来越年轻？

Covid-19病毒在法国的转播力度依然十分强烈，巴黎大区的医院重症监护室已濒临饱和。最新情况显示，入院患者似乎越来越年轻。

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Covid-19病毒在法国的转播依然十分强烈，尤其是在巴黎大区，医院重症监护室已处于饱和边缘，患者已超过千人，接近去年11月份第二波疫情高峰期，但最近几周，入院患者似乎越来越年轻。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Unité de soins intensifs à l'hôpital Ambroise Paré, à Boulogne-Billancourt, près de Paris. © AFP - ALAIN JOCARD 法新社

据本台RFI法文报导，这一情况让人感到困惑：如何解释住院患者的年龄在降低，尤其是重症监护室里的患者？显然，原因并非只有一种，而是由于一系列因素。

假设之一，接种疫苗开始在老年人群中产生效果。首先，75岁以上人群感染放缓，结果是入院人数减少，入重症监护室人数也减少。尽管这一向受到限制，鉴于这些技术对老龄患者存在的风险。相反，感染节奏在75岁以下人群加强，导致入院增加。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Des équipes du service de réanimation de l'Hôpital de Melun-Sénart, près de Paris, traitent un patient atteint du Covid-19. © Medical staff members work in the Intensive Care Unit (ICU) wher

Covid-19病毒的英国变种，传染力更强，并会留下它的印记，是全法66%确诊感染的病因。而在80岁以上高龄老年人群中相对较少，占55%的确诊感染病例。

不过，英国和丹麦的研究显示，这种变种比原始病毒株更危险：会导致更多需要重症监护的严重情形。