新冠病毒 法国发现一种布列塔尼变种病毒

法国西部布列塔尼地区阿摩尔滨海 省（Côtes-d'Armor）的拉尼翁公立医院（Lannion），检测出一种新变种病毒。与过去的病毒史相比，此种布列塔尼病毒目前尚未表现出更高的严重性或更强传播力。法国卫生总局DGS周一宣布，目前正在调查评估这种变种病毒的传播力和严重性。

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法国卫生总局DGS周一宣布，在布列塔尼检测发现一种布列塔尼变种病毒，目前正在调查评估其可传播性和严重性。

在等待调查期间，这种变种病毒被法国卫生当局归类为“追踪病毒案例”。卫生当局首先是在布列塔尼检测出几个有新冠病毒症状的病患，但这些属于医院群聚的感染者，他们起初的新冠检测呈现阴性。

此次病毒案例涉及到一个位于阿摩尔滨海省的拉尼翁医院中心的群聚感染地点。 3月13日，在该中心检测出的79个确诊案例中，其中8例携带了此种变种病毒。

法国卫生总局在给健康业者的一个信息中进一步说明指出，经过法国巴斯德研究所（Pasteur Institute）进行的分析表明说“很明显地，这是一种在编码S蛋白的区域以及其他病毒区域中携带9个突变”。

卫生总局周一晚间指出，“正在进行一项评估，以判断确认这些遗传基因的变种可以导致检测不足的一种病毒学理上的检测，可能带来的冲击。 ”卫生总局还说，与过去的病毒史比较起来，此种病毒目前还没有表现出更高的严重性或更强的传播力。并说明，正在做伸入调查，俾能更佳认识此种变异病毒。

病毒变体的出现是一种自然过程，因为病毒会随着时间的推移而导致突变以确保其生存。直至目前，全球有三个变种新冠病毒被视为特别令人担忧：那些首先在英国检测到的变种病毒、然后在南非以及在日本被发现的（但这是在从巴西旅游回来者身上检测到的，因此被称为“巴西变种病毒”）。与此同时，还存在有第二类的变体，由于其潜在的有问题的遗传特征而受到国际科学界的监视，但目前仍只是小规模的传播。